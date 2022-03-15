【第五波疫情】羅致光深水埗視察內地合約照顧員培訓課程　為學員打氣

▲ （新聞處提供）

勞工及福利局今日（15日）表示，局長羅致光下午到訪深水埗一間專業培訓中心，了解內地合約照顧員抵港後的訓練課程，並為學員打氣。

局方指，羅致光在中心負責人和社會福利署人員陪同下，視察學員的實用課程，並聽取負責人介紹課程內容。其間為學員打氣，感謝他們在嚴峻的疫情下仍願意離鄉別井來港擔任短期合約工作，紓緩香港照顧員人手極度短缺的情況。



羅致光稱，社署正在本地和內地招聘合約照顧員，讓他們在接受護理和感染控制技巧等方面的培訓後，到暫託中心、社區隔離設施、檢疫中心或院舍工作，加強院舍的防疫措施，與院舍共同渡過疫境難關。



社署自3月初起向內地直接聘用合約照顧員，至今已有180人抵港。他們來港後會接受為期3天的課程，學習日常護理和照顧技巧。連同這批正受訓人員，本周後期將有共約120人在各暫託中心投入服務。此外，社署正陸續安排其他照顧員於未來一周來港受訓。同時，社署正繼續進行本地招聘及積極處理申請，並會優先接受最快可投入工作的人士。

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責任編輯：余思嵐