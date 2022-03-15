【死亡個案】昨再多228人染疫後離世　其中2人已打3針疫苗

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本港爆發第五波疫情，醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻表示，現時共有10,228名染疫病人分別於各公立醫院、北大嶼山醫院香港感染控制中心、醫院管理局傳染病中心、亞洲國際博覽館的社區治療設施留醫。

過去24小時有62名病人情況危殆，145人情況嚴重，111名危殆病人於深切治療病房留醫。另昨有905人出院，約35名病人於入院篩查或院內檢測陽性，45多同房病人會被列密切接觸者。

有人228染疫後於昨日離世，包括131男97女，年齡介乎19歲至107歲，當中208人屬65歲以上長者；123人居住於院舍；165位沒有接種疫苗，36位已打一針，27位已打兩針、2人打3針。

昨日較年輕死者詳情如下：

19歲，有血癌，免疫力較差

40歲，心臟結構有問題，甲狀腺有問題，因智障住在殘疾人士院舍

43歲，免疫力有問題，丙型肝炎，腦有膿瘡

47歲，心臟和呼吸系統均有問題

48歲，中度智障，有乙型肝炎和癲癇症

49歲，遺傳病，腦血管有問題，有癲癇症

51歲，糖尿病，腎衰竭晚期

55歲，高血壓，曾中風，無法進食

57歲，血管有先天問題，曾中風，心臟有問題，晚期腎衰竭

此外，由於數據滯後，3月8日至13日期間，再有56名病人離世，包括37男19女，年齡介乎26至101歲。

其中26歲死者屬嚴重智障，其腎症和甲狀腺有問題，亦有癲癇症。

截至昨日，醫管局累計共15,766人染疫，當中7,597人已康復返回工作崗位。

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責任編輯：陳梓蔚