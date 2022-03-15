【全家確診】一家五口連6個月大B仔染疫　港媽居家抗疫20日靠4招打勝仗

▲ 有港媽一家五口染疫，分享居家抗疫20日，靠4招打勝仗。

第五波疫情確診人數激增，身邊難免有家人及朋友染疫，不少市民關心一旦家人中招該如何做好居家隔離。有港媽於網上指自己一家五口染疫，包括6個月大兒子和4歲女兒，她分享居家抗疫20日的經歷，總結過程中靠4招打勝仗。

該名港媽周日（12日）於facebook群組「肺炎媽媽自救寶寶區」，以「一家大細抗疫20天分享」為題發帖，表示全家人先後中招。丈夫於2月21日開始發燒，當時開始一家戴口罩、分開食飯，丈夫睡梳化，但凡丈夫除口罩出現的地方就以消毒噴霧清潔。不過，丈夫快速測試呈陰性，直至約2月27日才快測呈陽性，期間他曾看醫生食西藥，休息一個多星期於3月2日快測轉陰性。

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B仔嘔吐發燒遙距看醫生

6個月大的兒子於2月27日出現病徵，下午嘔吐，晚上開始發燒，而他的快測呈陽性，港媽形容快測棒「極速變鮮紅色，病毒量超高」，慨嘆兒子︰

人生第一次病就係中Omicron……

她一直觀察兒子狀況，讓他服食退燒藥，後來兒子退燒，沒再食退燒藥，她也有安排遙距醫生為兒子看病。媽媽提及，「佢本身食開12益生菌（家庭醫生介紹），就keep住俾佢食，希望盡快排晒啲毒素出嚟」。

奶奶食營養補充品自然康復

港媽稱自己與奶奶曾與B仔在沒戴口罩下近距離接觸，她們不久出現喉嚨乾症狀，已有心理準備會中招，只好食營養補充品如維他命C、益生菌打底 ，再用漱口水漱口殺菌，她認為「呢啲都令到喉嚨舒服咗」。

結果奶奶於3月2日快測呈陽性，而她則相隔兩日，於3月4日快測呈陽性。她補充接種一劑疫苗不足14日就中招，丈夫與奶奶就接種兩劑疫苗一段時間了。港媽寫道︰

奶奶6x歲但佢好勁，完全冇發燒，有徵狀但佢淨食我啲supplement自然康復嘅。

症狀方面，她分享「有2晚夜發燒，有1日喉嚨吞口水劇痛，咳到嘔，好多痰」，她食西藥加食中藥治咳嗽。她有感與朋友相比，自己可算輕症，仍有精神在家工作及半夜湊BB，確診6日後快測轉陰性。至於她的4歲女兒是家中最後一個確診，有發燒、聲沙、間中咳等問題，由於預約不到醫生加上買不到藥，女兒只能食弟弟的藥。

4大心得助染疫家庭抗病

一家花了20日抗疫，她指「終於打贏呢場硬仗喇」，並總結了以下4大心得，希望能幫助染疫的家庭：

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責任編輯︰王明芳