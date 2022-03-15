【打擊罪行】海關檢獲共約52公噸懷疑帽柱木鹼　料市值逾約1億元

▲ 海關檢獲約一億三千八百萬元懷疑帽柱木鹼。（新聞處提供）

海關今日（15日）表示，在葵涌海關大樓驗貨場檢獲共約52公噸懷疑帽柱木鹼，估計市值約1億3800萬元。

海關指，在本月8日和14日揀選及檢查兩個從印尼經香港轉口到美國，並報稱載有美麗帽柱木的四十呎海運貨櫃。經檢查後，海關人員在兩個貨櫃中共發現二千三百三十九個藏有一大包綠色粉末的紙箱，懷疑為帽柱木鹼。

帽柱木鹼是一種名為美麗帽柱木（又名卡痛）的植物的主要化合物，如被濫用，或會出現噁心、便秘、尿頻、食慾不振、癲癇、幻覺及斷癮徵狀等身體反應。



海關呼籲各進出口商及物流業界，凡進口危險藥物，均須備有由衞生署發出的進口許可證及進口證明書，同時亦須具備出口國家的有效出口授權書或轉運證書。如轉口危險藥物，亦須備有由衞生署發出的移走許可證。



根據《危險藥物條例》，販運危險藥物屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判罰款500萬元及終身監禁。

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責任編輯：余思嵐