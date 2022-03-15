【正能量】兩年來花近百萬派防疫物資贈弱勢 家長組義工隊自救香港人

▲ Emily每日不分晝夜派物資給弱勢市民。

Omicorn病毒肆虐，每日有過萬人染疫。絕大多數市民，都盡可能儲備食物、藥品、快速檢測包等物資，躲藏於家中抗疫。疫情凶險，人人自危，本也是人之常情，然而世上總有好心人，寧可放下自己的小本生意，自掏腰包買物資，也要到處將愛心送給有需要市民。

Emily自2020年初第一波疫情開始，已自費買口罩等物資，驅車到處派給有需要市民，至第五波疫情前夕，Emily更已花費近百萬元。新一波疫情來勢洶洶，Emily又成立義工隊，每日不分晝夜出車將快速檢測包、退燒藥等各類抗疫物資送到被隔離或不便出門的弱勢市民手上。Emily說，

如果每個人都各家自掃門前雪，疫情只會永無休止，買不到物資的人周圍走去撲物資，只會增加病毒傳播機會，我都會驚，但我幫咗其他人，減低咗其他人嘅感染風險，其實都係有助打低疫情，係幫緊我屋企人。

不忍長者排隊買口罩碰壁 Emily變物資達人

Emily三年間不斷派物資，一切源於一個偶然，「最初冇唸過要派，咁啱疫情開初我出差去日本，見到當地仲有口罩，而香港已經開始搶口罩，返到香港，更加發現人人都冇口罩，於是我即刻再買機票，同阿妹一齊過去買。」Emily再抵日本時，當地超市的口罩已經開始缺貨，於是便租車在九州跑遍數百間便利店買口罩，期間Emily正好看到香港新聞，有位伯伯辛辛苦苦排隊，最後卻連一個口罩也買不到。Emily當場落淚，決定買更多口罩，除去足夠家人使用的之外，全部免費派給有需要市民。最終，Emily在日本買下上萬個口罩，裝滿幾個行李箱和背囊帶回港：

個個都笑我傻，因為當時香港根本唔夠口罩，如果我將萬幾個口罩去炒（賣），分分鐘都可以揾返百幾而百萬個返嚟。

做善事似是有種魔力，Emily一做便停不下來。在社交平台成立確診者自救關注組後，Emily挖掘到更多需要幫助的個案，「呢個時候，唔能夠怪醫院、政府、慈善機構幫唔到手，尤其第五波疫情，好多社福機構職員，政府公務員都中曬招，依家唔係追究責任嘅時候，而係解決咗當下嘅問題先，家家戶戶都有需要，香港人要唸辦法救自己先。」

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Emily不斷將各類防疫物資免費派給基層弱勢，其中不乏長者、長期病患者及行動不便人士。物資很快派完，Emily隨即補貨，再派完，再補貨。Emily說：

我都冇認真計過用咗幾多錢。

回憶半晌，Emily才發現，自己的私家車1年半內，行駛了8萬公里，送物資花去的油錢，保守估計都要20多萬元，初次去日本買口罩，花費10多萬元，機票數萬元，及後在香港陸陸續續買物資，加起來也有50多或60萬元。粗略掐指一算，2年多以來，竟花近百萬元。

全身心投入派發工作 每日僅睡2小時

Emily說，「第五波疫情前，我沒有拿任何人拿1蚊去做呢樣嘢，因為我本意就係唔想籌款，我覺得自己幫到人開心，就自己去做，但冇唸過疫情維持咁耐，我都開始乾塘，於是上個月開始義工同我商量，不如唔好單純免費派物資，而係一邊免費派畀冇能力買物資嘅弱勢市民，而另一邊，負擔得起嘅，就幫佢哋搞愛心團購，聯絡快測包、口罩嘅供應商，用相宜價錢畀佢哋買，盡量做到用者自負。同時呢段時間，我亦會用一啲企業贊助嘅物資派俾弱勢市民」。

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派物資花掉的金錢，幾乎是一間樓的首期，而原本經營小本數碼營銷生意的Emily，凡事親力親為，生意也幾近停擺，「本身我為一啲美容或旅遊相關嘅企業提供服務，疫情期間本來就大受影響，也正因為咁，我希望趁生意唔好，做多啲有意義嘅事，依家我每日雖然都仲會抽時間處理公司嘅事，但9成時間都係搞抗疫義工隊」。Emily全情投入義工隊，每天忙於入貨、整理物資，然後再要親自驅車將物資送到有需要的人手上，日均睡眠時間只有1至2小時：

尋日算好啲，訓到3個幾鐘，有時好多物資要處理，壓力好多，或者聽到好多唔開心嘅個案，個腦會一直轉，停唔到，訓唔著。

女兒4月出生 救助港人等同幫助家人

Emily的伴侶身懷六甲，作為準家長，二人也會擔憂染疫，於是Emily每次回家都如臨大敵，快測後才敢上樓。在家時，Emily自己、伴侶和家傭也全程24小時戴口罩，所幸伴侶對Emily支持有加，「有時我一個人真係太疲倦，搞唔掂，佢都會幫手執下物資，入下資料，同埋解答啲確診家庭嘅疑問」。Emily說：

其實大家都是普通人，我怕死，我屋企大肚婆都怕死，但如果大家冷靜唸下，如果每個人都各家自掃門前雪，有能力嘅人唔去幫人，疫情只會無限傳播，永遠都回復唔到正常生活。試想如果我鄰居中招，我幫佢買藥，等佢唔需要被迫除去買，咁其實都係減低病毒傳播機會。我個BB預產期係4月尾，我希望幫到更多人，打低疫情，希望我女兒都可以係一個安全環境成長。

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記者：莊恭南