【隱瞞染疫】涉訛稱貨船上無人染疫　泰籍船長被控欺詐脫罪

▲ 泰籍船長訛稱船上無人染疫，今於觀塘裁判院被裁定欺詐罪不成立。資料圖片

53歲泰籍貨船船長涉於抵港時，虛報船上無人感染新冠肺炎，隨後被衞生署揭發他與另外14名船員染疫。船長今（15日）於觀塘裁判法院被裁定1項欺詐罪罪脫，裁判官裁決時指，被告虛報船上船員未有染疫，與騙取衞生署醫治一說並無因果關係。

被告Timwatthana Ekarat（53歲），為貨船「Thor Monadic」的船長，被控於2021年8月23日，向香港衞生署醫生劉明昊作出虛假陳述，即截至該日，「Thor Monadic」船上沒有病人、船上沒有採取衞生措施，以及該日之前的30日內，船上患病乘客人數沒有比正常多，意圖誘使衞生署發出「自由無疫通行證」，令被告和船上船員能夠接受新冠病毒測試和醫療服務，導致衞生署蒙受不利。

裁判官裁決時指，涉案船隻由印尼駛至上海，期間抵港。被告曾以電郵申請「自由無疫通行證」，報稱船上未有成員染疫。隨後批出通行證的衞生署醫生與中介公司通話後，決定到船上為船員進行檢測，發現被告及另外14人確診新冠肺炎，隨後被告及染疫船員被送到醫院。被告在警誡下稱，他當時以為船員只屬普通感冒（Common Cold)，船上藥物足以治療。

裁判官續指，法庭沒有爭議被告曾作虛假陳述，惟被告虛報船上船員未有染疫，與騙取衞生署醫治一說並無因果關係。若被告希望得到醫治，就應說船上有船員染疫，要求衞生署協助。

裁判官續指，被告顯然是暪報船員染疫，以獲取「自由無疫通行證」，避免21天的隔離。由於控方未能作證明控罪元素，法庭不能推論被告詐騙衞生署的醫療服務，故裁定被告罪脫。

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記者：梁錦麟