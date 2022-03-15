【名校出身】5位演藝界喇沙仔起底  江榮暉留港讀訓練班與父母吵大鑊

▲ 5位喇沙仔未能嬴得終極大獎。

由李思捷主持的TVB遊戲節目《思家大戰》最新一集請來林溥來（Patrick Sir）、江榮暉、周奕瑋（Jarvis）、黃建東及冼靖峰（Archie）組隊，5人均出自於名校喇沙書院，是香港教育下的「尖子」，演藝界中的高材生，不過「喇沙師兄弟」隊未能成功挑戰5萬元終極獎金及獎品，原因可能是「年齡的錯」！

最新影片推介:



節目開始李思捷要求5位喇沙仔報上畢業的年份，Patrick Sir是1995年畢業生，江榮暉是1985年，周奕瑋是2000年，黃建東是1998年，Archie竟回應自己同樣是98年，全場為之震撼，李思捷問兩人是否同屆同學，一頭霧水的東東即加以說明自己是98年考會考，Archie聽畢恍然大悟並笑著表示抱歉：「唔好意思，我係98年出世」，其實Archie是2016年畢業，與1985畢業的大師兄江榮暉年紀相差31年，真是可以做得他爸爸。



而未能致勝的題目是「學生帶咩返學會被老師沒收」？Patrick Sir竟然答玩具槍，而黃建東答鹹書，兩位答案都非常Old School，最終因此只分別得到0分和16分，敗戰而回，其實最終答案是「香煙」。

江榮暉

5位喇沙仔中，江榮暉較少人提及，他20歲就入行，至今30多年，擅長演小人物角色，從小他就獲父母悉心栽培，就讀傳統名校喇沙小學及中學，希望他將來成為一位律師，而他中4時就去了英國讀書，讀了兩年後，本來要跟哥哥到澳洲升學，但回港放暑假時，看到了TVB一個超級新星比賽，不過面試失敗，後來他獲通知進入14期無綫藝員訓練班，同期有郭富城及林文龍等，不過父母不贊同，更與家人大吵一輪，江榮暉堅持己見，決心留港追演員夢，而放棄到外地升學，到了97年他離開無綫，到馬來西亞發展，不幸遇上了金融風暴，惟有回來無綫繼續當演員，近年江榮暉都有拍劇，不過產量不多，而角色大多數是綠葉。



周奕瑋

2000年畢業的周奕瑋現年38歲，喇沙畢業後升讀香港理工大學，曾到東京進修日文，返港後加入無綫成為主持，近年主持旅遊節目備受好評，《周遊東京》係代表作之一。



黃建東

現年40歲的黃建東1998年喇沙畢業後，到紐約州立大學升學，修畢戲劇系學士，2011年參加香港先生選舉，獲得「演藝潛能大獎」，並簽約成為無綫藝人。



Patrick Sir

現年45歲的Patrick Sir（林溥來）1995年畢業，之後分別於香港科技大學及香港中文大學獲得學士及碩士學位。現時為無綫電視經理人合約男藝員，主力做主持，節目《東張西望》經常香港他的身影。

冼靖峰

5位當中最年輕是冼靖峰（Archie），今年才23歲，香港大學畢業後打過銀行工，及後參加過TVB《聲夢傳奇》而入行，早前因為「失言」而備受抨擊，他隨即急急道歉，幸好未有影響演藝事業。

▼ 點擊圖片放大 +13 +12

《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」 立即參加：https://bit.ly/3CrwGul

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊：https://bit.ly/3a6HT6T

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周日早上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD

責任編輯:陳麗薇

