【新冠口服藥】醫管局會優先考慮處方輝瑞口服藥　病人用藥前要簽署同意書

▲ 醫管局指，會優先考慮讓病人使用藥效較強的輝瑞Paxlovid。（政府新聞處）

醫管局購入兩款新冠口服藥，包括由默沙東研發的莫納皮拉韋（Molnupiravir）；另一款則為輝瑞的帕克斯洛維德（Paxlovid）。醫管局臨床傳染病治療專責小組主席暨傳染病中心醫務總監曾德賢表示，醫管局會優先考慮讓病人使用藥效較強的藥物，即輝瑞的Paxlovid。

確診病人目前可透過指定診所獲取口服藥，指定診所由3月12日起使用莫納皮拉韋（Molnupiravir），至今派出向約200名病人派藥。至於公立醫院方面由2月25日開始，至今已有超過1,000個病人使用。帕克斯洛維德（Paxlovid）則會於明日起投入使用。

兩款藥物均針對輕症病人，主要用作防止重症及減低死亡率，每次療程為5日，早晚各服一次藥；可以在飯前飯後服用。兩款藥物未經註冊，是經專家審視數據及當局批准後使用，醫管局用藥前會向病人講解注意事項，並要求他們簽署同意書。

曾德賢指出，按國際經驗及相關指引，醫管局會先考慮讓病人使用藥效較強的帕克斯洛維德（Paxlovid），不過由該藥物不適用於腎功能或肝功能較差等病人，如病人不適合此款藥物，則會考慮使用莫納皮拉韋（Molnupiravir）。

▲ 醫管局臨床傳染病治療專責小組主席暨傳染病中心醫務總監曾德賢。（記者會直播截圖）

曾德賢補充，輝瑞研發的Paxlovid與多款藥物有相互作用，會影響部分長期病患者正服藥物的效果，部分藥物例如降膽固醇藥等可以暫停，但由於防止抽筋、心跳亂跳等的藥物不可隨便停止，因此在這情況下會考慮用另一藥物。

曾德賢說，觀察目前已用藥的患者反應，病毒量會有降低，部分人會有作嘔、頭痛等副作用，但不見有嚴重副作用。

按目前初步臨床經驗，不少病人用藥後病毒量減少，情況未有轉差，維生指數例如血含氧量等穩定，表示藥物已經發揮作用。

目前藥物只適用於未完成接種疫苗及指定高危人士，曾德賢解釋，藥廠提供數據沒有針對已接種疫苗人士，亦沒有反映是否可有效預防新冠病毒。而目前數據顯示，患者在發病後5日內用藥效果最好。其中發病後5日內使用莫納皮拉韋（Molnupiravir）可減低死亡及住院率30%，病毒載量會跌2倍；帕克斯洛維德（Paxlovid）可減死亡及重症率88%，病毒載量會跌7.38倍。曾有患者在發病後9日用藥，日後如有更多數據會再考慮，有需要會更新用藥指引。

他又強調，目前醫管局擁有的藥物數量，足以應付本港確診病人，當局亦會一直採購藥物，有需要會再「加碼」。曾德賢又指出，當局進行藥物分配時具彈性，每區醫院及指定門診都有一定數量。

至於安老院舍的確診個案，新界東醫院聯網家庭醫學部部門主管梁堃華就表示，外展服務醫生會透過遠程醫療判斷患者是否適合用藥，如果可用藥，院舍可以派職員相關醫院取藥。

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記者：黃悅晴