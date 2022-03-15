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【亞博社區治療】臥床病人因醫護不足無法沐浴　醫管局：做法不是太理想希望體諒

社會 17:24 2022/03/15

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現時亞博社區治療中心有接受臥床病人，但由於醫護不足和場地所限，他們現時無法沐浴。（林宇翔攝）

本港爆發第五波疫情，醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻表示，亞洲博覽館社區治療設施原接受輕症病人，但現時病人數量多，亞博社區治療設施亦需要接受長者重症病人，因應場地和人手限制，現時未能為臥床病人提供沐浴，

我地明白做法唔係太理想，但希望大家體諒，我們會盡量照顧病人，醫護人員會評估情況，適時為病人「轉身」、換尿片和抹身。

醫護人員會適時為病人評估，定期提供護理，例如每隔4至6小時護理病人，替病人轉換臥式、更換尿片及清潔皮膚。另外，亦會定時替病人檢視皮膚狀況，因應病人需要，替病人作床上抹身，保持病人身體清潔。

醫管局相信內地援港醫療隊加入社區治療設施提供協助後，護理服務會獲得改善，醫護團隊會定時檢視現有工作流程及服務範圍，改善運作情況。另外，預計醫護人手增加後，社區治療設施亦有能力接收更多病人。

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責任編輯：陳梓蔚

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