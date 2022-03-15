【第五波疫情】消息指康文署周四圍封沙灘　市民：已無地方可去與封城無異

▲ 雖然是工作日，沙灘上仍有不少市民。（黃傑偉攝）

第五波疫情爆發，政府將社交距離措施收至最緊。TOPick早前收到消息指康文署將在周四開始圍封沙灘。記者今日（15日）下午在沙灘巡視，雖是工作日但仍有不少市民遊玩，有市民聽說消息後認為政府安排只能遵從，亦有市民嘆疫情下已經無處可去，認為現時等同封城。

▲ 雖然是工作日，沙灘上仍有不少市民。（黃傑偉攝）

學生黃先生指，社區可以跟朋友共聚的地方已列入限制區域，所以到沙灘，但現在沙灘亦列入受限區域覺得很可惜。他會體諒政府做法，因現在疫情大爆發，唯有遵從政府指示，減少聚眾傳播機會。

▲ 學生黃先生指,社區可以跟朋友共聚的地方已列入限制區域,所以到沙灘。（黃傑偉攝）

學生陳小姐指，政府做法愚蠢給自私，覺得政府防疫政策如專家所指，已錯失時機，連市民到沙灘亦受到限制，覺得很不公平，認為是政府令到疫情加劇但要市民承擔後果，與其增加受限區域，不如封城數天作全民檢測，但自己認為全民檢測作用不大。

▲ 家庭主婦李太指,社區遊樂場和公園設施已列入受限制區域，感覺無地方去。（黃傑偉攝）

家庭主婦李太指，社區遊樂場和公園設施已列入受限制區域，所以帶同女兒到沙灘鬆弛嬉戲。但現在連沙灘亦列入受限區域，想問政府市民可以到什麼地方，現在沒有封城措施，但市民已沒有地方可去，實在跟封城沒有分別，而全民檢測覺得亦未能對疫情幫助太大。

【TOPick診症室】疫下家中「困獸鬥」易傷感情 心理學家教4招減低家人衝突

《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」立即參加：https://bit.ly/3CrwGul

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：黃傑偉