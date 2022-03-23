【反起跑線聯盟】潘燦良不認同養兒防老　周家怡指小孩不是維繫婚姻「籌碼」　

▲ 潘燦良跟周家怡分享對婚姻的睇法。

周家怡跟潘燦良再結劇緣，於ViuTV劇集《反起跑線聯盟》裡分別飾演單親爸媽，兩人早前接受TOPick專訪，分享婚姻觀與及對生兒育女的看法。

潘燦良兩年前與拍拖多年的蘇玉華註冊結婚，兩人早已共識不生小孩，更沒想過要「養兒防老」，他說：「生小朋友並非為將來照顧自己，父母責任是培育子女，讓他們有自主能力行自己的路。」

至於曾戀愛大過天的周家怡直言已過了恨嫁之年，更說：「生仔前要心思，別要以小孩來挽救婚姻。」

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▲ （周章攝）

周家怡演單親媽媽

ViuTV劇集《反起跑線聯盟》在熱播當中，劇集以時下家長為催谷子女入學的現象作主線，過往演慣硬朗角色的周家怡，今次飾演性格溫婉的單親媽媽Venus，丈夫突然失蹤下，她要獨力照顧5歲大的兒子。

首度演單親媽的周家怡說：「劇裡的兒子十分懂事，他愈懂事的話，作為媽咪就愈難受，原本他可於富裕環境下成長，有父母的愛惜，但最後只得母愛。」

背負著辛酸帶大兒子，角色有著沉重一面，周家怡謂演起來是一大挑戰：「一來我沒生過小孩，二來Venus跟我完全不像，她愛將心事收藏心底。而我只能幻想去演，加上劇本以及小演員的演出很好，讓我很快進入狀態。」

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與小演員建立感情

家怡坦言，起初也擔心與小演員難以混熟，幸而很快培養出感情來：「我們先行拍攝屋企的戲份，我每天都對著小演員，那份感情慢慢地建立，這安排也不錯。

她解釋指：「因為對著一位小演員，相比控制一班小朋友容易得多，要先行讓他們熟習拍攝環境，令他知道拍戲是甚麼一回事。」

說起這段「母子」情，家怡似被融化：「他很乖巧，你自然會很喜歡他。」在旁的潘燦良即笑說：「會日久生情。」

▲ 周家怡跟潘燦良飾演單親父母。

燦哥父愛滿溢

潘燦良在《反起跑線聯盟》飾演單親爸爸Charles，與劇中5歲大兒子Martin合作愉悅。他說：「雖則是演戲，但是拍攝過程中我們是一起生活，他會學懂跟我相處，我亦了解他是一個怎麼樣的小孩，在過程裡慢慢認識和溝通。」

家怡大爆某日等埋位，「父子」倆上演溫馨場面：「Martin某天很眼瞓，他就捉著燦哥的大髀當枕頭，不停典來典去。我們由遠處望過去，覺得點解可以那麼sweet？真的好像兩父子。」潘燦良即稱：「可能大家建立了那份信任。」

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潘燦良性格隨和

潘燦良於劇裡演虎爸，跟現實裡的他有著很大差異：「我並非尖子，亦不是個要求嚴謹的人，性格亦較隨和；若果讓我當爸爸的話，會放任兒子做喜歡的事，不會太著緊。幸好劇本取材自真實例子，自然地很投入去演，加上跟小演員建立了一種關係，已是一種真實的狀態。」

所謂「同是天涯淪落人」，劇裡Charles跟Venus兩位失婚男女會產生微妙感情，潘燦良說：「婚姻失敗的Charles要照顧兒子，而Venus感覺失落空虛，最重要是她煮的蛋包飯讓我很窩心，從而對她產生好感，繼而展開追求。」至於能否開花結果，二人大賣關子。

劇集探討婚姻和單親家庭問題，說到對婚姻的看法，42歲的周家怡不恨嫁，她說：「我覺得喜歡就結婚，不喜歡就分開吧，沒可能夾不來都要勉強生活下去，我反而覺得生小朋友是重大考慮，若果有了小孩就難以說離婚，所以生小朋友前要三思。」

▲ （周章攝）

小孩不是婚姻「籌碼」

家怡不贊成以小孩作為婚姻「籌碼」，她說：「我聽聞不少人是這樣，覺得相處悶了就生個小孩出來，希望踏入另一個階段，但正如劇中所講，小朋友成長會受父母價值觀所影響，父母想法是否一致是很重要，若果雙方未有共識或包容，很難以教育小朋友，當父母要離婚時，就好似Venus般覺得負了兒子。」

至於潘燦良於兩年前跟拍拖24年我蘇玉華結婚，對他而言一紙婚書並非最重要，他說：「相處到某個階段，結不結婚已經並非關鍵吧，只是行到某階段時，明白將來發生事情是需要人簽紙，這突如其來的衝擊牽引我們去簽紙。」

▲ 周家怡享受單身，閒時跟好友聚聚。（取自instagram）

生育順其自然

其實說到生小孩子問題，潘燦良坦稱與太太一直沒甚麼協議：「是順其自然，去到現階段不應該考慮生吧，始終年紀不輕；若果生到的話，等他成長也要等廿年，我還有能力培育他嗎？」

潘燦良續說：「若果回帶廿幾年前計劃生小孩的話，我至少生兩個，若然一人去承擔一切的話會多辛苦？這是父親的責任，不應將壓力給予子女。」

潘燦良直言不認同「養兒防老」觀念，他說：「父母有責任去培育子女，讓他們可自立然後挑選自己的路，而不應該給予他們壓力。」

▲ （周章攝）

夫妻互相包容

至於說到夫妻相處之道，潘燦良說二人的相處才最重要，「大家要包容和尊重，二人思想是否很一致？沒可能吧，兩個人就是兩個人，問題是能否理解和接納對方？大家的想法可以不一致，但能夠做到理解對方的話，這樣已經不容易。」

潘燦良續說：「除成長階段外，我們於興趣和事業上比較相近，但是我們性格很不同，不過我們從中找到一些事情一起去經歷和面對，讓我們可以開心地相處下去。」

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享受自由生活

至於家怡直言，現已習慣單身生活：「感覺幾舒服，沒有太多牽掛，因為拍拖時我就『插水式』般投入，個心會放在另一半上。」

談及不少虎爸媽為子女贏在起跑線，勞心勞力去栽培他們，對此周家怡說：「要適量吧，並非一定要贏，學野要比其他人多，那種鬥對小朋友未必是好事，反而需要給予多點愛，我身邊的朋友跟子女溝通得很好，會跟他們說道理和好好分析，建立朋友的關係。」

至於潘燦良覺得「虎爸媽」教導方式已不可行：「現今年青一輩有著的思維，就是他們會有理想和追求，譬如喜愛沖咖啡的會想做咖啡師，現今的社會狀態已經改變，今時今日再做虎爸媽已經作用不大。」

化妝：Herman Ng

髮型：Vincent Yeung

衣飾：Harvey Nichols

記者：游艾維