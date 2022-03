【聲夢傳奇】冼靖峰+涂毓麟合唱新歌　環球五組歌手合推新專輯

▲ 涂毓麟與冼靖峰推出全新合唱歌《是日運氣》。

現時疫情關係,很多樂迷都要居家工作,多位歌手近日推出電子專輯《Tracks of March》,為樂迷送上各有特式的作品,5首歌包括:Gin Lee《剛好》、P1X3L《This Is How We Roll (Feat. Jace Chan)》、石山街《先知》、Kerryta周子涵《#RBF》及Oscar涂毓麟,Archie《是日運氣》,用的歌曲陪伴度過這段時間。



Gin Lee新歌《剛好》,概念是源自一對情侶因疫情而分隔兩地的浪漫情歌,歌曲以清新節拍細說都市人對愛情的憧憬,如童話故事般轟烈的愛情不一定能修成正果。

▲ Gin Lee。

她表示:「慶幸仲可以喺疫情下推出新歌,新歌好正面,相信可以出一分力帶俾聽眾快樂。雖然MV未拍得切,但有lyric video先呈現,以及同各單位一齊推出一個digital album。呢幾個月喺屋企煲咗超過10套劇,喺疫情底下我最大嘅娛樂。」

Kerryta周子涵推出全新單曲《#RBF》,以復古電子曲風訴說著厭世臉女孩的心聲,展現出自己的態度同時希望大家了解自己多一點。「RBF」名為Resting B*tch Face (厭世臉),意思指表情冷淡,給人目空一切的感覺,與人產生距離感,但內心卻是相反,直白一點說是:「我冇表情唔代表我嬲緊。」

▲ Kerryta

Kerrtya説:「疫情下出歌真係好唔容易,錄音嘅過程其實都好擔心中招,不過就算環境再差,人都需要平衡,而今次以digital album形式出歌都係第一次,希望新歌可以帶俾大家新鮮感同樂趣。在家抗疫喺煮野食方面有好多新解鎖,原來日式牛肉飯好易整。另外唱cover都係新嘗試,嚟緊都會繼續。」

Oscar涂毓麟與Archie冼靖峰推出全新合唱歌《是日運氣》,唱出每人成長中注定會經歷到的痛——放手的痛。「勉強沒幸福」看似是老生常談的一句,但當人大了有所經歷後,就會體會到這句說話的力量。

Oscar道:「首次以digital album形式出歌,希望大家會鍾意我嘅新作品。疫情下喺屋企都係睇書、睇劇、keep住跑步同埋不斷叫外賣,希望疫情可以盡快過去!」

▲ P1X3L

三人組合P1X3L全新單曲《This Is How We Roll (Feat. Jace Chan)》,為了愛情不顧一切,勇往直前,那怕再多的失意我們隨心而行,This is how we roll!提到與師姐Jace合作。他們賣口乖表示:「今次可以同師姐Jace合作非常開心,因為歌曲加入了她的聲線令歌曲層次提升不少,有不同的質感。最遺憾的地方是MV未能同時呈現,然而今次可以與公司其他歌手一起出歌感覺好特別,想不到P1X3L可以出album了,哈哈!在疫情下我們都是休息,煲劇及練習為主,我們都培養了一個新習慣,就是在家做運動。」

▲ 石山街

組合石山街推出全新作品《先知》,今次新作就是聚光燈直白地檢視自己,探討如何怎樣做才是「我」。除了歌曲主題有別以往,石山街創作《先知》時故意挑戰自己用新的拍子組合去編曲,讓樂迷感受他們音樂上可塑性高的魅力。他們表示:「因為疫情下出歌,都會集中較多網絡上的宣傳。我們平時都好喜歡宅在家寫歌、睇戲、聽歌。」

最新影片:Anson Lo訪問