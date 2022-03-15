【私院支援】聖德肋撒醫院增至250病床接收公院病人　並將設新冠肺炎門診服務

本港正處於第五波疫情，今日(15日)再多27,765宗確診及陽性個案，私院聯會表示，13間私院將撥出共1,000張病床及相關人手，接收醫管局轉介的病人。詳情請見【下一頁】

聖德肋撒醫院回覆TOPick查詢指，院方現正提供提供100張成人病床及50張兒童病床，同時亦已預留額外100張成人病床侯命；換言之，合共有250張病床，接收更多公營醫院之非新冠病人，現時入住率為7成。由今年2月到現在已接收150名病人，當中92名病人已康復出院。

院方稱，自3月2日起已接收超過60名正在公院等待緊急手術的病人；有關病人獲李嘉誠基金會支持，同時院方亦會為每位病人提供額外減費，讓病人得到更全面的支援。

院方又透露，門診部聯同中醫保健中心將於本月設立新冠肺炎門診服務(COVID Out-Patient Clinic Service)，包括提供視像診症，為新冠輕症病人提供視像診症及治療，減少病人在社區遊走的傳播風險：並可經預約安排有關病人到醫院面診，形容是於醫院有限隔離設施下，減輕公營醫療的壓力。

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記者：陳正怡