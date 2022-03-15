「C3AFA HK Cosplay大激鬥Online」接受報名　勝出將進軍日本WCS網上賽兼贏PS5

C3AFA HK過往舉辦的「C3AFA HK Cosplay大激鬥」向來是本地Cosplay界的焦點活動，但去年因疫情而首度改以網上形式進行。

今年「C3AFA HK Cosplay大激鬥Online」在疫情下，繼續以網上形式。是次比賽冠軍隊伍除將作為香港區代表參加日本World Cosplay Summit（WCS）網上版「World Cosplay Championship Video Division」之外，亦會獲得PlayStation®5（搭載Ultra HD Blu-ray™光碟機）遊戲主機一部（價值：3,980元）。

最新影片推介：Anson Lo專訪

一展所長與世界交流

「C3AFA HK Cosplay大激鬥Online」不僅是本地Cosplay矚目比賽，同時是日本WCS主辦的「World Cosplay Championship Video Division」香港區預選賽，勝出隊伍將會代表香港參與WCS比賽，將作品呈獻予世界各地觀眾。

適逢今年是WCS 20周年的大日子，實屬難得的參賽機會。主辦方表示，網上比賽比起以往現場表演模式，內容更加多元化，Cosplayer亦多了發揮空間，不論擅長動作、歌舞或戲劇形式表演，還是專精Cosplay服裝製作，均歡迎參賽，一展所長。



為展現比賽的多元化特點，主辦方邀請到以下幾位來自各界別的嘉賓擔任評判，包括：日本「株式会社創通（SOTSU CO., LTD）」常務取締役及C3AFA HK行政委員會委員長田村烈先生、世界知名Cosplayer麗華、WCS Event Producer及國際關係擔當TaeYeon Kim。

現正接受報名

田村烈多年負責籌辦動漫盛事C3AFA HK，熟知日本動漫文化趨勢；Cosplayer麗華是圈內頂尖人物之一，其粉絲遍佈全球，她亦曾為多個國際Cosplay比賽擔任評判；作為WCS核心策劃成員的TaeYeon Kim擁有豐富製作經驗，並瞭解世界各地的動漫趨勢。



「C3AFA HK Cosplay大激鬥Online」現正接受報名，有意參賽人士須以2人一組，於5月9日或之前，到指定網頁填寫報名表格並上載Cosplay造型相片及不少於1.5分鐘的Cosplay造型表演短片，內容自由創作，例如「劇情相關動作情節」、「作品相關歌唱舞蹈表演」、「衣裝製作講解」等。

比賽結果將於5月16日或之前，於C3AFA HK Facebook Fan Page及Instagram公佈。有關比賽詳情可於以下網頁查閱：

C3AFA HK Facebook專頁：按此

C3AFA HK Instagram：按此

參賽詳情：按此

報名表格：按此