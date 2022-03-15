【隔離檢疫】拍片分享竹篙灣隔離生活　港媽港式普通話爆紅

▲ 拍片分享竹篙灣隔離生活，港媽港式普通話爆紅。

本港第五波疫情持續，部分確診患者被送往不同檢疫設施隔離。近日網上瘋傳一段竹篙灣隔離營片段，片中一對母女以「半咸淡」的港式普通話，介紹隔離營內的環境、物資等，影片在網絡上爆紅，不少網民笑言，片中港媽的聲音像吳君如。

最近網上流傳一段以「香港隔離營這兩母女一夜爆紅」為題的影片，影片由媽媽拍攝，並由她和女兒配音，分享隔離營的生活。鏡頭一開始，先拍攝房間外情況，指每天都會打開窗取餐，除了協助檢疫工作人員，不會看見任何人影。

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其後，她們介紹房間內部環境，港媽以半咸淡的普通話說道，「現在帶你參觀一下竹篙灣的示範單位」，指房間長約6米、闊約3米，配備了2張單人床、摺檯、槢櫈、櫃子、冷氣機、電視機、水壺、置物架等，惟需自備拖板、餐具、調味料等物品。

鏡頭一轉，她們開始介紹浴室的環境，指浴室內設有晾衫繩、水桶、水盆、掃把、垃圾鏟、電熱水爐，亦擺放了沐浴露、洗頭水、消毒液、漱口杯、牙刷、膠梳，而入營時會提供大浴巾、洗臉巾。

影片引起大批網民熱議，不少人表示片中母女的旁白是「標準的港式普通話」、「在一片無耐中帶給香港人短暫的歡樂」、「好搞笑，苦中作樂，又娛樂大家」，亦有網民笑言港媽的聲音像藝人吳君如，甚至聯想到由她配音的卡通角色「麥太」，「係唔係吳君如扮㗎」、「好似麥兜與麥太，《麥兜隔離篇》」、「麥太帶麥兜入隔離營」。

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責任編輯：羅嘉欣