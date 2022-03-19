【新冠口服藥】一文看清須處方予哪些病人　其中一款服藥後3個月內應避孕

▲ 醫管局解答新冠口服藥相關資訊，一文看清哪類病人需要處方口服藥。（政府新聞處）

醫管局購入兩款新冠口服藥，包括由默沙東研發的莫納皮拉韋（Molnupiravir），另一款則為輝瑞的帕克斯洛維德（Paxlovid）。醫院管理局感染及應急事務部副顧問醫生鄧慶璋講解相關資訊，包括哪類病人需要處方口服藥、在何處能獲處方新冠口服藥。

問：哪類病人特別需要處方新冠口服藥物？

答：醫生會根據臨床情況處方口服藥予合適的病人，其中包括有高危因素的患者、未完成疫苗接種的長者、長期病患者。

問：醫管局會透過那些途徑處方新冠口服藥物給合適的病人？

答：公立醫院及指定診所會根據病人的臨床情況及用藥指引，處方藥物給患者。

醫管局亦都會透過老人科外展服務，為安老院舍的確診患者作出評估，為合適病人使用藥物。

問：新冠口服藥物主要的副作用是什麼？

答：兩種口服藥有不同的副作用及禁忌症，需要在用藥前與主診醫生確認清楚。

港大微生物學系系主任杜啟泓指，兩款新冠口服藥均屬安全，受感染病人服藥後可有效減少死亡及住院重症機會，其中默沙東口服藥或影響精子：詳情即看：【下一頁】）

默沙東口服藥：肚瀉、頭暈、頭痛，亦有機會出現敏感反應

輝瑞口服藥：有機會影響味覺，進食時甜酸苦辣的味覺會受影響，並與其他藥物出現相互作用，包括較普遍的尿酸痛風藥，不宜與之一同處方，醫生用藥時需留意

根據美國食品藥品監督管理局(FDA)資料顯示，有關男性服用默沙東口服藥後會否影響精子的研究，尚未完成全面評估，縱然認為有關風險很低，惟仍建議染疫男性服用該藥最後一劑後，至少三個月內進行性行為期間，須採取可靠的避孕方法。

香港醫院藥劑師學會會長崔俊明表示輝瑞口服藥易與藥物相沖或致不良反應，籲市民提供正服用西藥資料。詳情即看：【下一頁】）

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記者：李榮忠