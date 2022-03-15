【新冠口服藥】醫管局解答新冠口服藥資訊　一文看清哪類病人需要處方口服藥

▲ 醫管局解答新冠口服藥相關資訊，一文看清哪類病人需要處方口服藥。（政府新聞處）

醫管局購入兩款新冠口服藥，包括由默沙東研發的莫納皮拉韋（Molnupiravir），另一款則為輝瑞的帕克斯洛維德（Paxlovid）。醫院管理局感染及應急事務部副顧問醫生鄧慶璋講解相關資訊，包括哪類病人需要處方口服藥、在何處能獲處方新冠口服藥。

問：哪類病人特別需要處方新冠口服藥物？

答：醫生會根據臨床情況處方口服藥予合適的病人，其中包括有高危因素的患者、未完成疫苗接種的長者、長期病患者。

問：醫管局會透過那些途徑處方新冠口服藥物給合適的病人？

答：公立醫院及指定診所會根據病人的臨床情況及用藥指引，處方藥物給患者。

醫管局亦都會透過老人科外展服務，為安老院舍的確診患者作出評估，為合適病人使用藥物。

問：新冠口服藥物主要的副作用是什麼？

答：兩種口服藥有不同的副作用及禁忌症，需要在用藥前與主診醫生確認清楚。

港大微生物學系系主任杜啟泓指，兩款新冠口服藥均屬安全，受感染病人服藥後可有效減少死亡及住院重症機會。而服用兩藥後或現副作用：詳情即看：【下一頁】）

默沙東口服藥：肚瀉、頭暈、頭痛，亦有機會出現敏感反應

輝瑞口服藥：有機會影響味覺，進食時甜酸苦辣的味覺會受影響，並與其他藥物出現相互作用，包括較普遍的尿酸痛風藥，不宜與之一同處方，醫生用藥時需留意

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記者：李榮忠