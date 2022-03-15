【指定門診】23間醫管局指定門診 兩幅圖睇哂長者、幼童及孕婦預約專線
社會 18:40 2022/03/15
醫管局3月15日再啓動額外6間新冠肺炎指定診所，以協助治療因較輕微感染徵狀 ，例如發燒、咳嗽、喉嚨痛等，而需要獲得醫生診症服務的社區確診病人，指定診所總數目前已增至23間。
另外特別是較高風險患者，包括70歲或以上長者、五歲或以下小童、懷孕28周或以上的孕婦，以及免疫力受抑制的病人，例如曾接受器官移植、患有免疫系統減弱的疾病，或長期服用減弱免疫系統藥物的病人等，他們需要預約指定診所，亦設有「關愛預約專線」。
23間指定診所的地方、預約及關愛專線，即看圖：
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最新啓用的6間指定診所包括 ：
- 環翠普通科門診診所
- 橫頭磡賽馬會普通科門診診所
- 藍田分科診所普通科門診診所
- 石硤尾普通科門診診所
- 青衣市區普通科門診診所
- 容鳳書健康中心
各指定診所亦為以下較高風險患者特設「關愛預約專線」，方便他們預約診治：
- 70歲或以上長者
- 5歲或以下小童
- 懷孕28周或以上孕婦
- 免疫力受抑制病人(如曾接受器官移植、患有免疫系統減弱疾病，或長期服用減弱免疫系統藥物的病人)
另外「護訊鈴」護士團隊亦會將有需要的高風險病人轉介到指定診所就醫，指定診所亦會為有需要患者處方新冠藥物，醫管局解答新冠口服藥資訊，一文看清哪類病人需要處方口服藥。詳情即看：【下一頁】
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責任編輯：TOPick港聞組