【指定門診】23間醫管局指定門診 兩幅圖睇哂長者、幼童及孕婦預約專線

▲ 截至3月15日，醫管局已啟用23間指定診所。（陳靜儀攝）

醫管局3月15日再啓動額外6間新冠肺炎指定診所，以協助治療因較輕微感染徵狀 ，例如發燒、咳嗽、喉嚨痛等，而需要獲得醫生診症服務的社區確診病人，指定診所總數目前已增至23間。

另外特別是較高風險患者，包括70歲或以上長者、五歲或以下小童、懷孕28周或以上的孕婦，以及免疫力受抑制的病人，例如曾接受器官移植、患有免疫系統減弱的疾病，或長期服用減弱免疫系統藥物的病人等，他們需要預約指定診所，亦設有「關愛預約專線」。

23間指定診所的地方、預約及關愛專線，即看圖：

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最新啓用的6間指定診所包括 ：

環翠普通科門診診所

橫頭磡賽馬會普通科門診診所

藍田分科診所普通科門診診所

石硤尾普通科門診診所

青衣市區普通科門診診所

容鳳書健康中心

各指定診所亦為以下較高風險患者特設「關愛預約專線」，方便他們預約診治：

70歲或以上長者

5歲或以下小童

懷孕28周或以上孕婦

免疫力受抑制病人(如曾接受器官移植、患有免疫系統減弱疾病，或長期服用減弱免疫系統藥物的病人)

另外「護訊鈴」護士團隊亦會將有需要的高風險病人轉介到指定診所就醫，指定診所亦會為有需要患者處方新冠藥物，醫管局解答新冠口服藥資訊，一文看清哪類病人需要處方口服藥。詳情即看：【下一頁】

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責任編輯：TOPick港聞組