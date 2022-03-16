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【潮物速報】時裝界迎哈哈笑踏入50周年　推時尚產物讓大家笑對疫情

休閒消費 11:16 2022/03/16

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哈哈笑圖案踏入50周年，碰巧好多時裝品牌都推出該圖案的服裝。

世上能夠風行全球的圖案不多，黃色圓形的Smiley（哈哈笑）圖案試問誰人不會懂得？今年這叫人開心的圖案踏入50周年，雖然慶祝的產品沒有鋪天蓋地，但隨手拈來的也不少，希望世人在疫情間仍然以笑口常開的心情勇於面對。

alice + olivia與Smiley推出聯名系列，以滿布珠片手法來演繹哈哈笑。（售價待定 /圖片品牌提供）

Smiley圖案的原創人Harvey Ball。（網上圖片）

哈哈笑（Smiley）圖案自60年代面世後，多以來曝光率從不間斷，由1971年的許冠傑和許冠文兩兄弟主持的《雙星報喜》，到今時今日全球fast fashion翹楚ZARA裏的女裝系列都可以找到它的影蹤，但最初又有誰想到這個圓形黃色黑線的簡單圖案居然可以橫跨50個年頭，而且還可以歷久不衰。

要細說從頭，不得不提這圖案的原創者Harvey Ball，身為平面設計師的他於1963年設計了這一個圖案於一家美國人壽保險公司的廣告中，據說當時他的報酬只有45美元而已。

    點擊圖片放大
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而往後的發展叫人驚訝的是當時有一位法國記者Franklin Loufrani坐享其成，於1971年將哈哈笑圖案於法國註冊而獲得專利權，從此當每一個品牌用上哈哈笑圖案，Franklin的後人Nicolas都可以獲得版稅（據說每年有40億美元），一生永世無憂，但對原創者Harvey Ball和其後人來說可以說是極大的諷刺。

不過，世事往往總有陰差陽錯，因為Nicolas Loufrani所持有的版權僅限於黃色配黑線的版本，於是品牌們只要將哈哈笑的顏色一改，Nicolas就會收不到一分一毫。

又例如大家在手機上經常應用的emoji圖案，因為設計細節上經過改動，所以亦在這灰色地帶上避過被收取高額的版權費，但只要時裝品牌如Raf Simons、ZARA、alice + olivia等，打著哈哈笑的旗號推出產品，他們都要心甘命抵掏上腰包附出一筆巨額的版權費。

產品查詢： alice + olivia（2234 7253）、Versace（2199 7768）、ZARA（2629 1858）、www.mrporter.com、www.yoox.com

記者：何偉雄

撰文 : 何偉雄 TOPick記者

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