自嘲為政界「E先生」　劉國勳淪「連環不幸事件」受害人

▲ 劉國勳早前遇上WhatsApp騙案，今日需要再到警署落口供。（劉國勳Facebook短片截圖／資料圖片）

政界近日發生「E先生連環不幸事件」，受害人雖然無被欺騙感情，但就差點出現金錢損失！所講的「E先生」，原來是民建聯立法會議員、洋名Edward的劉國勳，事關他繼早前遇上WhatsApp騙案後，今日再被盜用信用卡簽帳。

劉國勳今日在社交平台上發帖文，除了以「E先生連環不幸事件」為題，當中亦加入「我都是E先生」的標籤，大呻繼早前有騙徒自稱「中聯辦王秘書長的傳話人」，試圖引誘他轉帳50萬元，作為成為「常委」的服務費後，今日就輪到其信用卡被盜用。

成為了騙徒眼中「Apple Pie」的劉國勳，亦不禁坦言：「騙徒手法層出不窮！」

他表示，今日正就上一宗騙案，前往警署落口供途中，收到信用卡公司短訊通知，指有一筆涉款800元的可疑交易，涉及在遊戲平台Steam上的簽帳。

▲ 劉國勳在社交平台上載相片，指今日前往警署落口供途中，收到信用卡公司短訊通知，指有一筆涉款800元的可疑交易。（劉國勳Facebook）

雖然劉國勳過去曾自爆情迷打機，但他就強調並無作出過有關簽帳，因此他致電信用卡熱線作出反映，銀行即時拒絕有關交易，並安排立即更換新卡，以保證安全。

他又表示，翻查資料，不少人都曾被不法之徒，利用「Steam Purchase」盜用信用卡，呼籲大家要小心警惕，若接獲可疑短訊，應向警方報案。

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