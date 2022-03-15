【第五波疫情】籲港人疫情未穩前勿赴內地　施榮懷：兩地康復標準不一不達標須再隔離

▲ 施榮懷呼籲港人待疫情平復後才再出行。（資料圖片）

上月赴深圳隔離期間確診的全國政協委員施榮懷，在深圳第三人民醫院接受治療已超過半個月，他今日撰文提到，內地和香港對新冠康復的標準有很大不同，港人若一康復就急回內地，很大機會不符要求，須再隔離，又呼籲港人在香港疫情未穩定前，勿趕赴內地。

施榮懷稱，近日收到朋友短訊，笑說「想不到深圳比香港更快封城」。他提到，內地和香港對新冠病毒康復的標準不同，內地要求核酸測試CT值要達到40，才算「達標」，即使CT值達標，亦不能立即出關，仍要到醫療集中點隔離14日，再加居家隔離14日。若有人在香港一康復就回內地，很大機會不符內地要求，須再隔離，失去預算之餘，亦要自付醫療費，更加重內地醫療人手壓力。他續指，香港和內地人手及醫療設備等，都有很大差異，「標準不同屬平常事，但大家必須了解並互相體諒。」

對於有民眾將深圳疫情，歸咎於一河之隔的香港，施榮懷提到，自2月開始，廣東省多宗輸入個案都是來自香港，單是他正接受治療的醫院，目前有約1600名確診者，其中約1000人來自香港。呼籲港人赴內地前要停一停、想一想，待疫情平復後才出行，又稱，相信香港及內地作為永遠的「密切接觸者」，面對病毒，最重要的亦是互助支援、互相體諒。

他亦再提及自己連累不少人未能赴京出席兩會一事，形容十分愧疚，但有朋友安慰他：病毒防不勝防，毋須追究誰連累誰。

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責任編輯：林曉君