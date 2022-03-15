【4區污水陽性】約9萬名居民獲快測包　涉荃灣綠楊新邨、中西區嘉輝花園、學士臺等

▲ 政府繼續以圍封強檢及污水檢測以找出社區的隱形傳播者。（陳永康攝）

本港疫情持續，多區繼續驗出污水陽性，顯至地區有隱性傳播，政府（15日）表示，環境保護署與渠務署連同香港大學跨學科團隊近日已加強在各區採集污水樣本進行冠狀病毒檢測，並發現於多個地區檢測到污水呈陽性的結果，4區多個屋苑疑有隱性染疫患者。

政府指，因應以下各區的污水檢測結果呈陽性和病毒量相對較高，當區的民政事務處將會由明日（16日）起陸續向以下地點約9萬名居民、在地工作清潔員工和物業管理員工派發合共逾9萬個快速抗原測試包，供他們自行檢測，以輔助識別感染者：

荃灣區—綠楊新邨及怡景園

中西區—均益大廈第一至三期、永華大廈、毓明閣、創業中心、業昌大廈、得富大樓、美新樓、屈地大廈、觀龍樓、加惠臺、嘉輝花園、西環邨、學士臺、百年大樓及羲皇臺

西貢區—健明邨

葵青區—麗瑤邨、祖堯邨、華員邨、浩景臺、悅麗苑、賢麗苑及翠瑤苑

公眾如就使用快速抗原測試包有疑問，可瀏覽以下網頁連結，同時使用快速抗原測試包時，應留意和跟從製造商的指示，正確進行測試和讀取結果，並宜在讀取結果後立即拍照以作紀錄。

進行測試前後須潔淨雙手，盡量減少在採集樣本區域內放置非必要用品。進行測試後，需要小心包裹和密封測試套件的所有組件，並妥善棄置。若家居環境在採集樣本的過程中受污染，應以1比49稀釋家用漂白水或70%酒精進行消毒。

以快速抗原測試首次取得陽性結果的人士可透過網上平台申報。若市民使用網上平台有困難，可致電1836 119自動系統登記身分證明文件及電話號碼。衞生防護中心會於稍後聯絡有關人士，以完成申報程序。

最新熱門影片:

【TOPick診症室】疫下家中「困獸鬥」易傷感情 心理學家教4招減低家人衝突

《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」，立即參加：https://bit.ly/3CrwGul

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：伍瑋瑋



