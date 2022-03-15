【院舍爆疫】田北辰：不少長者染疫尚未康復而未能打針　最後疫苗接種數字仍待觀望

▲ 田北辰昨日走訪5間分別位於屯門、元朗的安老院舍。（田北辰Facebook）

特首林鄭月娥早前表示，爭取本月18日前，為本港所有安老院舍完成接種第一劑疫苗。實政圓桌立法會議員田北辰指出，現時安老院舍不少染疫長者尚未康復，未能及時接種疫苗，認為最後接種數字仍待觀望。

田北辰昨日走訪5間分別位於屯門、元朗的安老院舍，及後在其社交網站發文，指有疫苗接種率高達8成的院舍，在第五波疫情爆發之時，確診長者的死亡率低於7%，認為疫苗有助減少長者重症及死亡風險。

不過，他同時表示，有一些安老院舍，普遍長者已接種第一劑疫苗，及後由於疫情爆發，很多外展隊不敢到院舍為打針，故長者能及時完成接種兩劑疫苗；另有院舍已有六成長者接種第一劑疫苗，涉大概70人，當他們正準備安排接種第二劑疫苗時，卻有約40人因為尚未康復或剛剛康復，而不適合接種疫苗。

他又指，本港醫療系統不勝負苛之時，有院舍長者入院後，逾一半人不幸離世，認為若政府採購藥物夠快速，將新冠肺炎口服藥及時分發予院舍，一有確診者就即刻派醫生到院舍上門治療及派藥，可以幫助更多染疫長者，強調現時當務之急就是將口服藥分配予更多院舍外展隊。

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責任編輯：陳葆琳