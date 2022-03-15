【私院支援】兩間港安醫院合共提供100張病床　接收公立醫院轉介非新冠病人

▲ 兩間港安醫院合共提供100張病床，接收公立醫院轉介非新冠病人。（資料圖片）

疫情下公立醫院承受巨大壓力，當局正尋求私家醫院援助。早前獲李嘉誠基金支持的司徒拔道及荃灣港安醫院將合共提供100張病床，接收公立醫院的非新冠肺炎病人，司徒拔道港安醫院會提供包括骨科術後復康服務等。

港安醫院表示，荃灣及司徒拔道兩院合共提供100張病床，接收公立醫院的非新冠肺炎病人。就門診服務方面，會劃出特定區域，為新冠肺炎輕症患者，或有發燒、其他新冠肺炎症狀的病人提供預約門診服務。由2022年1月至今，便有其中超過370位求診者，經檢測確診為新冠病人，於港安醫院接受門診診症和其他適切治療。

荃灣及司徒拔道港安醫院早前獲李嘉誠基金支持，為公立醫院轉介病人提供服務。司徒拔道港安醫院會提供心臟介入治療及支架植入手術、癌症手術和放射治療服務，司徒拔道港安醫院會提供包括骨科術後復康服務等。

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責任編輯：李榮忠