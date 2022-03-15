【運動員支援】黃澤林男拔出身寧拒哈佛史丹福　非常校長爸爸撐讀港大追奧運金牌夢

▲ 17歲網球新星黃澤林原打算暫時放棄學業，現獲港大取錄可雙軌發展。（港大提供）

香港精英運動員出路比以往更廣闊，兩項青少年大滿貫冠軍得主、17歲網球新星黃澤林，本身是名校拔萃男書院出身，為應屆文憑試（DSE）考生，雖已獲數十間美國名牌大學招手，但只能以業餘身份作賽，令他一度面臨升學與全職運動員兩難抉擇。他最終獲香港大學新推出的「頂尖運動員入學計劃」取錄，可望在網課支援下雙軌發展，日後為港爭奪奧運金牌，其本身是小學校長的父親亦更放心讓他追夢，強調讀書不是為張「沙紙」，盼兒子知識提升能夠與打波相輔相乘。

港大今日（15日）宣布通過「頂尖運動員入學計劃」首輪取錄3位香港新晉及現役運動員，校方主要考慮其運動及面試表現，不看公開試成績，予以優先取錄，黃澤林是其中一人，9月將入讀港大工商管理學士。身在西班牙受訓的澤林透過錄像向記者表示，其自小已經「望住港大奮鬥同讀書」，現得嘗所願，「終極目標」是代表香港在奧運網球場上取得首面金牌，為港人爭光。（詳情即看：【下一頁】）

▲ 黃澤林父親黃悅明（左）指兒子自小已投入大量時間練波，小學已經常參加比賽。（受訪者提供）

其本身是小學校長的父親黃悅明接受本報訪問表示，兒子自5歲開始打波，8、9歲已經打比賽，放學提早入沙田體院練波，小學曾經讀精英班，惟升上男拔後經常出國比賽，一年逾半時間都不在香港，學業成績談不上好，但透露兒子憑藉其出眾運動表現，早前獲美國數十間名牌大學向他招手，包括哈佛大學、史丹福大學及普林斯頓大學等，惟當時面臨「應承讀大學定係全職」的抉擇。他解釋，受美國大學體育協會（NCAA）限制，代表當地大學出戰學界賽事，便不可打有獎金的職業賽事，

一打就要4年，比賽水準都高，但唔係真正職業水準，所以當時考慮放低學業，先打比賽。

澤林原本決定暫時放下學業，先成為職業運動員，幸在近月獲港大邀請參加新推出的運動員入學計劃，容讓他毋須留在香港上課，方便他在西班牙拿度網球學校受訓，亦有專人跟進學業，每年修讀課程及年期也有彈性，更加適合他，

香港人可以讀返香港嘅大學，未來可以代表香港參加比賽都係好事。

比起一般大學生4年畢業，黃悅明預計兒子可能要花上6年、甚至8年，黃悅明笑言自己也不是一名傳統父親或傳統校長，「讀書唔淨係為咗張沙紙出嚟搵工，一路讀書係種知慧提升，打波都好需要，如果兼顧到，對佢打波都係相輔相乘。」

「（香港運動員）條路唔容易行，但已經比10年、8年前好咗好多，更加理想。」他亦鼓勵時下年輕人追求夢想，「當然要睇自己下幾大嘅決心、能力表現等各方面，如果有一定水準，係可以一試。」他續說：

我又唔係好大掙扎，的確每個人有好多路行，佢選擇行呢條路，都係追求自己夢想。人幾廿年如果能夠追夢，而放棄嘅嘢未至於好大，不如放膽一試。

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記者：馮琪雅