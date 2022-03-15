【抗疫資訊】線上抗疫資訊平台「疫安通」今推出　提供防疫物資實時售賣點及價格

▲ 線上抗疫資訊平台「疫安通」提供一站式資訊。

第五波新冠疫情嚴峻，每日新增確診個案達數萬宗。香港科創義工聯盟今日推出線上抗疫資訊平台「疫安通」，為全港市民提供一站式的抗疫訊息，包括各區防疫抗疫物資的售賣點和價格。市民只需進入網站standbyu.hk便可以免費瀏覽。

聯盟發起人兼「疫安通」平台項目負責⼈鄭松岩介紹，「疫安通」抗疫資訊平台整理和綜合有關抗疫資訊，包括每天疫情數字、防疫物資購買資訊、最新防疫措施、疫苗資訊、疫苗接種社區中心和診所預約資訊等。其中防疫物資購買資訊由義工提供市民關心的各類實時資料，包括售賣快速檢測套裝地點、物資價錢等，覆蓋全港18區。

為配合政府強制檢測措施，「疫安通」將於下階段提供檢測中心資訊，市民可以透過平台檢視各個檢測中心實時情況以及排隊人數。

香港科創義工聯盟發起人之一，立法會科技創新界議員邱達根在今日記者會上表示，聯盟其發起人及義工團隊在短短兩至三星期，便完成籌建「疫安通」，希望市民可以透過平台，方便快捷地取得政府、民間及市場上各種有用的防疫抗疫資訊。

有份參與今天記者會的創新及科技局局長薛永恒表示，社會上很多市場資訊都是有用資訊，由業界推動整合和建構相關的⼀站式網上資訊平台，供市民使用，相比由政府推動會進行得更快、更到位。他指出，科創業界在抗疫路上能夠為政府補位，期待今後各行各業都能與政府合作，讓抗疫工作做得更好。

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一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

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記者：陳葆琳