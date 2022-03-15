【樂壇新人】林奕匡師妹勇敢追夢　區子琳借瘟疫比喻愛情

▲ MV用兔仔代表瘟疫。

未有參加任何選秀節目，也並非電視台親生仔女，與一般女生無異的區子琳（Paula），憑藉得天獨厚的靚聲，為師兄林奕匡《從世界到我家》獻聲繼而加入樂壇，去年推出作品《怕甚麼》唱出勇闖樂壇心聲，全新派台歌《瘟疫在愛蔓延時》唱出對愛情的態度，鼓勵大家要勇敢去尋找一生最愛。

音樂人Edward Chan從他的學生中聽到《瘟疫在愛蔓延時》的Demo，覺得很適合Paula，而Paula聽後也十分喜歡，就決定了以William Chan的旋律，作為Paula第二首派台歌。

▲ 區子琳加入樂壇。

Paula跟填詞人王樂儀分享了自己的傷心情史，對方便寫出歌詞。Paula說：「嗰次戀愛裡面，以為自己搵到想要嘅愛情，但原來唔適合，跟住當然冇好嘅結局。王樂儀將我個故仔，加埋佢嘅想像，就成為《瘟疫在愛蔓延時》。」歌詞反映了Paula對愛情的睇法，同時亦鼓勵樂迷，不論經歷了傷痛的結局，都要再次企起身，重新振作。

MV找來曾執導Yellow!《相聚一刻》、JW《逃生門》及洪嘉豪《自問自答》MV的Deon Wong操刀，Paula十分興奮，因為這是她夢寐以求的導演，十分喜歡對方曾執導的作品。

MV講述Paula喜歡上一隻兔仔，但兔仔卻是瘟疫源頭，Paula明知未必有好結果，但依舊很溫柔、悉心地照顧這隻兔仔。Paula指製作團隊構思了這個故事，讓她不禁回想起之前傷心情史。

作為新人，這都有助她入戲，演起上來也較得心應手，不過Paula亦感謝團隊的協助，讓她演出水準，她說：「我本身擺甫士比較弱，但導演佢哋都有俾意見我，仲有扮演兔仔嘅演員，我哋喺山頭拍攝期間都好熱，但佢毫無怨言，真係好感激佢哋，令到拍攝可以咁順利。」

最新影片：AnsonLo專訪