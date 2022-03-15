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【病毒檢測】社區檢測中心預約名額尚餘9成　葵涌及東涌增設流動採樣站

社會 21:19 2022/03/15

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社區檢測中心預約名額尚餘9成，葵涌及東涌增設流動採樣站。（陳永康攝）

政府指，除繼續為須接受強制檢測的人士提供服務外，仍會維持於社區檢測中心／流動採樣站為「願檢盡檢」人士提供免費檢測服務，減低病毒在社區傳播的機會，明日（16日）起會於於葵涌新區公園及東涌道足球場增設或重開流動採樣站。

截至今日（15日）傍晚6時，社區檢測中心於未來兩周尚餘約91%預約名額，市民亦可在前往社區檢測中心前，先致電檢測中心查詢是否尚有預約或即場登記名額。

政府呼籲所有對身體狀況有懷疑的人士，或有感染風險的人士（如曾接觸確診個案）盡快進行檢測，以有效地及早識別感染者。

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一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

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責任編輯：李榮忠

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