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【DSE】劍橋國際2024年起停辦日語科考試　考評局正研究替代方案

社會 21:56 2022/03/15

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劍橋大學國際考評部將於2024年起停辦高級補充程度（AS Level）日語科考試。（資料圖片）

為中學文憑試（DSE）丙類「其他語言科目」提供考評的劍橋大學國際考評部（簡稱「劍橋國際」），將於2024年起停辦高級補充程度（AS Level）日語科考試，影響2025年起的文憑試考生，意即今年9月升讀中四的學生選修日語，暫無評級機制，考評局表示正積極研究替代方案，將適時公布相關安排。

目前中學文憑試丙類「其他語言科目」設6種外語供考生選擇，包括法語、德語、印地語、日語、西班牙語及烏都語，全部採用劍橋國際提供的高級補充程度試卷，並以「A」至「E」評級計分。每年考試於年底進行，即中六級上學期應考後，成績會載列於翌年的文憑試成績表上。

考評局表示，截至去年底，有來自126所學校、共390名學校考生報考2022年文憑試的丙類日語考試，人數是6種外語科目考試之冠。

劍橋大學國際考評部早前在網站宣布，將於2023年11月舉行最後一屆高級補充程度日語科考試，意即2024年起停辦考試。考評局回應表示，知悉劍橋國際就高級補充程度的語言科目考試安排有所更改，將影響2025年起的文憑試考生。考評局正就有關變動作出檢視，並積極研究替代方案，將適時公布相關安排。

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責任編輯：馮琪雅

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DSE 科目 大學 學校 西班牙 中學 劍橋大學

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