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【僱傭條例】修訂僱傭條例明首讀　商界：強檢禁足列病假對僱主不公平

政治 22:06 2022/03/15

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《2022年僱傭﹙修訂﹚條例草案》，明日將於立法會進行首讀。（經濟日報資料圖片）

政府提出修訂《僱傭條例》，包括建議擴寬「病假日」定義，涵蓋僱員因遵守《預防及控制疾病條例》下，所施行活動限制而無法上班，法案明日將於立法會首讀。有商界代表質疑，政府將所有責任卸給僱主，又擔心政府草率通過修例，並非公平、公正做法。

香港中小型企業聯合會會長麥美儀指出，若僱員經證實受感染屬確診，在患病期間當然屬於「病假日」，強調即使在不修改《僱傭條例》下，商界僱主亦願意支付病假工資。但她同時提到，當局亦曾多次修訂確診定義，最新包括自行檢測的快速測試結果，擔心可能出現漏洞和混亂情況，認為政府必須清晰訂明指引，以免影響僱主和僱員之間關係。

不過，麥美儀直言，商界對今次修例的最大關注，是當局建議將圍封強檢、隔離檢疫和禁足等，納入為「病假日」計算。她坦言，圍封強檢、隔離檢疫等並非疾病，而僱主亦會面對人手問題，若涉及無法在家工作的行業，例如清潔、保安、物流業等，僱主需要額外聘請員工處理原有工作，若期間還要支付涉事員工5分之4的病假工資，將會令中小企非常吃力。

麥美儀又指出，若政府甚至宣布全港禁足，對不少商界而言根本等同停業，直言中小企難以負擔相關開支，質疑政府將責任卸給僱主，並非公平、公正做法。

她坦言，市民和中小企在疫情下同樣艱難，商界並非不支持保障僱員，但認為今次修例範圍廣泛，擔心政府草率通過修例，對中小企和僱主並不公平，認為應做好諮詢工作和全面考慮。

麥美儀建議，政府可以考慮特事特辦，透過防疫抗疫基金或重推「保就業」計劃，為因圍封強檢、隔離檢疫等而無法上班的僱員，提供資助和補貼。她相信，即使禁足亦只是7至9日的事，認為政府應該要用好庫房資源，針對性幫助真正受疫情影響的僱員和中小企。

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記者：胡偉明

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