【院舍缺人】隔離設施薪高5成挖角安老院現跳工潮　業界：短約仍不愁搵工

第五波疫情爆發，累計個案已逾74萬人，公營醫療系統、安老院舍都面對極大人手壓力。本報獲悉，新增的多個隔離中心、治療設施均出高近50%薪金招聘護理員及護士，令本就缺人手的安老院舍「屋漏偏逢連夜雨」，不少出現跳工潮。

安老服務協會執委李輝指，「個pool（人才池）就咁大，有啲院舍一次過走5、6個護士。」安老服務協會主席陳志育分析，雖然多個隔離設施僅以短期合約的方式聘人，惟薪酬吸引，加上院舍長期缺人令員工亦不愁合約完結後找不到工作。

▲ 安老服務協會主席陳志育。

除早前中央援建香港數個社區隔離治療中心外，港府亦陸續增設多個接收新冠長者的隔離及暫託中心，令本地護士、護理員的人手需求激增，各方亦因此開出天價「搶人」。據了解，在亞洲博覽館社區治療設施擔任照顧員月收入可達4-5萬，登記護士亦月入5萬，而註冊護士則高達6.8萬；均較院舍工作薪酬高出約50%。

雖然政府在疫情期間為院舍提供了不少津貼。以照顧員為例，符合資格員工每月有2,000元及負責照顧原址檢疫/隔離院友的員工每天額外500元津貼，若返足22日則有2.7萬收入，較疫情前的1.4萬起薪點要高近一倍，但薪酬仍遠遜其他隔離設施。

安老服務協會執委李輝表示，近來安老院舍不少本地員工，均受到其他社區隔離設施開出的高價吸引，選擇辭職，其中護士跳工最為嚴重，「有院舍一次過5、6個護士一齊遞信。」她指無意指摘何處搶人，因「pool得咁大，度度都缺人」，但認為不斷開高價，並非解決問題的方法。

安老服務協會主席陳志育則表示，社區設施不斷啟用，政府也在不斷加開暫託中心接收確診的長者，惟問題是「硬件準備好晒，但人手不足。」早前社會福利署緊急向內地招聘臨時合約照顧員，勞工及福利局局長羅致光周一時表示，支援院舍和暫託中心的工作，首3批約120名內地照顧員已經投入服務或受訓中，另有約240人預計在本周內抵港，明顯距1000人的目標仍有距離。

安老業界人手不足已持續多年，人才被醫療體系吸納也並非首次。陳志育指，安老業界的護理員、保健員都沒有自己的專業職系，而護士又可以安老、醫療兩邊走。他指短期救火可能需要安排短期培訓，吸引其他行業的人士入行；長期來說，應該增設安老專業職系，推動行業專業化、改善晉升階梯，以吸引年輕人入行。

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記者：袁澍