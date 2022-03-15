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【快速檢測】深水埗、元朗等3區污水檢測陽性　各區民政事務處派逾8.2萬快檢套裝

社會 22:41 2022/03/15

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深水埗、元朗等3區污水檢測陽性，各區民政事務處派逾8.2萬快檢套裝。（政府新聞處）

因應深水埗、元朗和北區採集到對新冠病毒呈陽性的污水樣本，民政事務總署今日（15日）表示，深水埗民政事務處、元朗民政事務處和北區民政事務處會向區內住戶、清潔及物管員工派發共約82,000套快速測試套裝。

獲發快速測試套裝的屋苑如下：

  • 深水埗區：美孚新邨第1至8期
  • 元朗區：天逸邨及天悅邨
  • 北區：旭埔苑、雍盛苑及昌盛苑

於「污水檢測呈陽性的地區」內居住或工作的人士如快速測試結果呈陽性，可致電政府為「污水檢測呈陽性地區內的快速測試結果呈陽性人士」所設立的24小時熱線2280 4772，以獲取協助。

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一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

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責任編輯：李榮忠

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