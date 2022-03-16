【院舍缺人】安老院日薪2千請護理員　最終僅20人應聘

疫情下安老業界人手嚴重不足，輸入外勞也「遠水救不了近火」。勞工及福利局副局長何啟明曾協助業界急聘護理員，稱收到約2,000查詢。安老服務協會主席陳志育指，是次招聘是為院舍尋找「替假人手」，日薪最高可達1,940元，惟不少人聽聞需要照顧確診長者後退卻，目前僅有20人上崗工作。

▲ 何啟明facebook圖片。

聞照顧染疫長者卻步

根據何啟明幫手轉載的招聘廣告，8小時的薪酬可達1,570元，10小時有1,780元，而12小時則有1,940元，廣告上亦寫明需要照顧染疫長者。陳志育指，價錢較平時算是雙倍，而其後收到約2,000人查詢。院舍方面以致電方式接觸了當中300人，一半以上的人聽說工作需要照顧確診者就打退堂鼓，剩餘的人當中則揀選了50人參與了2日的護理員課程及2日的院舍實習，惟不斷有人退出，最終周一時僅有20人成功上崗，「有啲人完成課程後，遭屋企人反對而退出。」

▲ 安老服務協會主席陳志育。（資料圖片）

冀高價覓「替假人手」

陳志育指，計劃本身是希望幫院舍找到「替假人手」，故以高價吸引疫情中想要轉行、無院舍照顧經驗的人，希望他們接受培訓後可以紓緩院舍人手不足問題。他指，雖然開出的高價十分吸引人，招聘方面也投入不少成本，但本地仍然是難以尋得合適的人手。



【TOPick診症室】疫下家中「困獸鬥」易傷感情 心理學家教4招減低家人衝突

《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」立即參加：https://bit.ly/3CrwGul

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：袁澍