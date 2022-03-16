【打擊罪行】黃大仙檢逾7萬元疑霹靂可卡因及大麻　拘4名青年人

▲ （警方提供）

警方今日（16日）表示，檢獲約48.5克懷疑霹靂可卡因及少量懷疑大麻，毒品總市值約73500元，拘捕4人。

警方指，昨日晚上約11時突擊搜查黃大仙彩虹道58至82號一個單位，在該單位內檢獲懷疑霹靂可卡因及少量懷疑大麻。行動中，人員拘捕一名17歲本地男子、一名18歲本地男子、一名17歲本地女子及一名18歲本地女子，涉嫌販毒。被捕男女現正被扣留調查。



警方重申，販毒屬嚴重罪行，根據《危險藥物條例》，一經定罪，最高可判處罰款五百萬元及終身監禁，市民切勿以身試法。



另外，警方提醒，與毒品相關的案件是嚴重罪行，年輕人不要輕信謠言，以為自己年輕，警方及法庭就會以寬鬆方式處理，而家人及師長亦要多留意年輕人的情況。

【TOPick診症室】疫下家中「困獸鬥」易傷感情 心理學家教4招減低家人衝突

《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」立即參加：https://bit.ly/3CrwGul

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：余思嵐