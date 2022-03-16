【封區檢測】屯門沙田兩廈被圍封強檢　蝴蝶邨蝶翎樓約18%住戶染疫【不斷更新】

▲ 政府近日將多幢大廈列為「受限區域」，在內人士要接受強制檢測。（陳永康攝）

本港第五波疫情嚴峻，政府近日將多幢大廈列為「受限區域」，在內的人士須留在其處所並接受強制檢測；衞生防護中心指出，社區檢測中心、圍封強檢行動陽性比率仍然偏高，看不到疫情有開始向下趨勢，呼籲市民切勿鬆懈。

【15:23】屯門蝴蝶邨蝶翎樓有20人未進行強制檢測

屯門蝴蝶邨蝶翎樓上午約11時45分完成強制檢測行動。政府共檢查了約320名受檢人士的檢測報告，發現有20人未進行強制檢測，已向他們發出強制檢測令。相關執法行動於下午約1時45分完成。

政府亦提醒沒有應門的約125戶居民，在看到政府張貼的告示後，盡快聯絡政府進行檢查，以排除病毒在小區內可能有機會繼續傳播的風險。

【15:12】屯門寶田邨第六座圍封強檢

政府指，屯門寶田邨第六座排放的污水樣本對新冠病毒檢查呈陽性，懷疑在大廈內有隱形患者，自今午3時起圍封大廈。受檢人士須於今日晚上9時前接受檢測。政府目標是在明日（17日）下午約1時完成此行動。視乎檢測結果，行動或會延長。

【15:12】黃大仙竹園南邨富園樓38人未進行強制檢測

政府今日完成強制檢測行動後，隨即在「受限區域」內執法，確認「受限區域」內所有人士已根據「相關宣告」及強制檢測公告的要求接受強制檢測。政府共檢查了約370名受檢人士的檢測報告，發現有38人未進行強制檢測，已向他們發出強制檢測令。

食物及衞生局局長在考慮到上述情況後，已根據第599J章撤銷「相關宣告」。

【15:10】沙田隆亨邨善心樓未有發現有人未進行強制檢測

政府今日完成強制檢測行動後，隨即在「受限區域」內執法，確認「受限區域」內所有人士已根據「相關宣告」及強制檢測公告的要求接受強制檢測。政府共檢查了約280名受檢人士的檢測報告，並無發現有人未進行強制檢測。

食物及衞生局局長在考慮到上述情況後，已根據第599J章撤銷「相關宣告」。

【15:05】沙田隆亨邨慧心樓圍封強檢

政府指，沙田隆亨邨慧心樓排放的污水樣本對新冠病毒檢查呈陽性，懷疑在大廈內有隱形患者，自今午3時起圍封大廈。受檢人士須於今日晚上9時前接受檢測。政府目標是在明日（17日）下午約1時完成此行動。視乎檢測結果，行動或會延長。

【15:00】深水埗麗閣邨麗菊樓1人未進行強制檢測

政府今日約上午11時完成強制檢測行動後，隨即在「受限區域」內執法，確認「受限區域」內所有人士已根據「相關宣告」及強制檢測公告的要求接受強制檢測。相關執法行動於今日下午約3時完成，政府共檢查了289名受檢人士的檢測報告，發現有1人未進行強制檢測，已向他發出強制檢測令。

【13:15】青衣長亨邨亨俊樓約6.9%住戶中招

青衣長亨邨亨俊樓昨被圍封強檢，政府今日下午約1時完成強制檢測行動，其間約1,530名身處「受限區域」內的人士接受檢測，當中發現105宗初步陽性檢測個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。



另外，政府亦在「受限區域」內派員到訪約745戶，當中約65戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。

【13:14】屯門蝴蝶邨蝶翎樓約18.4%住戶染疫

屯門蝴蝶邨蝶翎樓昨要圍封強檢，政府今早完成強制檢測行動，行動期間約1,130名身處「受限區域」內的人士接受檢測，當中發現209宗初步陽性檢測個案和33宗檢測結果為不確定的個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。



另外，政府亦在「受限區域」內派員到訪約865戶，當中約125戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。

【12:47】沙田隆亨邨善心樓約18%住戶染疫

政府昨日圍封沙田隆亨邨善心樓，並於今日上午約11時30分完成強制檢測行動，共有約1,630人接受了檢測，當中共發現294宗初步陽性檢測個案和77宗檢測結果不確定個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。

另外，政府亦在「受限區域」內派員到訪約720戶，當中26戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。

【11:47】黃大仙竹園南邨富園樓約15.1%住戶染疫

黃大仙竹園南邨富園樓約1500名身處「受限區域」內的人士接受檢測，當中發現227宗初步陽性檢測個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。



就指明「受限區域」內發現的初步陽性檢測個案，政府已向這些初步陽性檢測個案人士和同住家人提供額外的食物包、尚待入院或隔離設施時的健康建議、消毒用品和口罩，以供有關家庭在等候跟進安排期間使用。



此外，政府亦在「受限區域」內派員到訪約730戶，當中約30戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。

【11:00】觀塘順天邨天柱樓約21.5%住戶染疫

觀塘順天邨天柱樓共有約1280人接受了檢測，當中共發現276宗初步陽性檢測個案和10宗檢測結果不確定個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。就指明「受限區域」內發現的初步陽性檢測個案，政府將會向這些人士提供尚待入院或隔離設施時的健康建議、消毒用品和口罩，以供有關家庭在等候跟進安排期間使用。



此外，政府亦在「受限區域」內派員到訪約700戶，當中45戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。

【11:00】深水埗麗閣邨麗菊樓約11.6%住戶染疫

政府昨日圍封深水埗麗閣邨麗菊樓，今早上午約11時完成強制檢測行動，其間約738位身處「受限區域」內的人士接受檢測，當中發現86宗初步陽性檢測個案，政府會發出隔離令，並會安排有關人士入住社區隔離設施。衞生署衞生防護中心並會安排跟進。



另外，政府亦在「受限區域」內派員到訪455戶，當中43戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。

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責任編輯：TOPick港聞組