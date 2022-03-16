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【封區檢測】黃大仙竹園南邨富園樓發現227宗初步陽性個案　約15.1%住戶染疫【不斷更新】

社會 11:52 2022/03/16

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政府近日將多幢大廈列為「受限區域」，在內人士要接受強制檢測。（陳永康攝）

本港第五波疫情嚴峻，政府近日將多幢大廈列為「受限區域」，在內的人士須留在其處所並接受強制檢測；衞生防護中心指出，社區檢測中心、圍封強檢行動陽性比率仍然偏高，看不到疫情有開始向下趨勢，呼籲市民切勿鬆懈。

【11:47】黃大仙竹園南邨富園樓約15.1%住戶染疫

黃大仙竹園南邨富園樓約1500名身處「受限區域」內的人士接受檢測，當中發現227宗初步陽性檢測個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。
 
就指明「受限區域」內發現的初步陽性檢測個案，政府已向這些初步陽性檢測個案人士和同住家人提供額外的食物包、尚待入院或隔離設施時的健康建議、消毒用品和口罩，以供有關家庭在等候跟進安排期間使用。
　　
此外，政府亦在「受限區域」內派員到訪約730戶，當中約30戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。

【11:00】觀塘順天邨天柱樓約21.5%住戶染疫

觀塘順天邨天柱樓共有約1280人接受了檢測，當中共發現276宗初步陽性檢測個案和10宗檢測結果不確定個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。就指明「受限區域」內發現的初步陽性檢測個案，政府將會向這些人士提供尚待入院或隔離設施時的健康建議、消毒用品和口罩，以供有關家庭在等候跟進安排期間使用。
　　 
此外，政府亦在「受限區域」內派員到訪約700戶，當中45戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。

【11:00】深水埗麗閣邨麗菊樓約11.6%住戶染疫

政府昨日圍封深水埗麗閣邨麗菊樓，今早上午約11時完成強制檢測行動，其間約738位身處「受限區域」內的人士接受檢測，當中發現86宗初步陽性檢測個案，政府會發出隔離令，並會安排有關人士入住社區隔離設施。衞生署衞生防護中心並會安排跟進。

另外，政府亦在「受限區域」內派員到訪455戶，當中43戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。

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一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

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責任編輯：TOPick港聞組

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