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【非法性交】4名休班警員涉與16歲以下女童非法性交被捕　已被即時停職

社會 09:38 2022/03/16

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（資料圖片)

警方昨天（15日）表示，4名休班警員涉嫌與16歲以下女童非法性交被捕，4人已被即時停職。

警方指，經深入調查後，昨日拘捕4名本地男子，年齡介乎26至27歲，他們分別涉嫌與一名於案發時15歲的女童發生性行為，其中一名被捕人亦涉嫌非禮，另外一名被捕人則同時涉嫌刑事恐嚇。所有被捕人現正被扣留調查。

警方稱，四名被捕男子為警務人員，全部會被停職。警隊非常重視人員的操守，任何人員干犯違法行為，警隊絕不容忍和姑息，定必嚴正處理，進行刑事調查及紀律覆檢。

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責任編輯：余思嵐

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