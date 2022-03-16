【疫下艱難】速遞員屋苑範圍除罩食飯被公審　Bob林盛斌指投訴者無同理心：好唔善良

▲ 林盛斌為速遞員在屋苑內除罩食飯盒被公審抱不平。

第五波疫情嚴峻，禁晚市堂仍然為政府收緊防疫措施之一，加上不少行業欠缺人手，打工仔手停口停，疫下生活艱難。

近日有網民在「小西灣富景花園居民聯絡組」Facebook專頁內，將一名速遞員在屋苑公眾範圍的廢物分類回收桶旁食飯盒的相片放上網公審，直斥對方除下口罩影響環境衛生。

最新影片推介：Anson Lo專訪

呼籲互相包容

不少網民覺得該投訴人欠同理心，行為過份。一向留意網絡新聞的林盛斌（Bob）亦有注意此事，他深明搵食艱難，更出Post為該名速遞員討回公道，直斥投訴者無同理心、不善良。

阿Bob在個人社交網站發文指：「呢個世界，好多嘢，冇百分百嘅啱定錯，但係有一樣嘢，係最基本嘅，就係包容。」

【明星理財】阿Bob疫市下越搬越豪 林盛斌解釋堅持只租不買豪宅原因

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

【第五波疫情】林盛斌捐出共30萬元抗疫物資 贈予社福機構助基層紓困

尊重速遞人員

香港日增萬宗確診，阿Bob深明疫情對速遞行業影響甚大，表示非常尊重每一位速遞人員：

你估如果佢有得舒舒服服坐喺餐廳入面食嘢，

佢會唔會選擇坐喺個垃圾桶旁邊食呢個飯盒？

人哋已經匿喺一個盡量唔影響其他人嘅地方，

諗住嗱嗱聲扒埋嗰兩啖飯就繼續送貨送件，

然後你影咗佢張相放上網諗住公審再去投訴，

其實唔可以話你唔啱，你係有你嘅道理嘅，

只不過成件事，好冇同理心，好唔善良。

最後Bob更指若該名速遞人員被公司開除，會立即安排新工作給他，非常豪氣。

▼ 點擊圖片放大 +10 +9

《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」立即參加：https://bit.ly/3CrwGul