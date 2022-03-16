【家族榮耀劇透】第28集劇情預告　甄芯要求弟弟處理啟禮屍體

▲ 《家族榮耀》

由張智霖、楊茜堯、李彩華、羅子溢、黃浩然、熊黛林、郭政鴻、梁靖琪等主演《家族榮耀》，第27集講到啟禮拍下甄芯與展鴻幽會，離開時遇甄芯……

第28集（16/3）

甄芯著甄誠處理掉啟禮的屍體，使甄誠終日惶恐不安。

迪羅斯要求耀堂以馬氏股份作為巨額融資的抵押品，耀堂無奈答應。

此時，由迪羅斯、展鴻和甄芯組成的新財團向馬氏提出全面收購，利益當前，董事們都蠢蠢欲動。

《家族榮耀》第27集劇情 上一頁

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