【明星潮物】謝安琪夥日本百年品牌推手工眼鏡　每副$3880首批已售罄

▲ 謝安琪品牌推出首款手工眼鏡。

謝安琪（Kay）去年成立個人品牌Kaytiquette，與不同設計師合作，推出風格簡樸雅致的生活選物。繼推出兩季復古洋服系列後，Kaytiquette與有過百年歷史的知名日本眼鏡品牌Kame ManNen合作，攜手推出以工藝聞名的手工眼鏡，首批手工眼鏡4月面世，開價$3880，而推出半日預售名額已全數售罄。

謝安琪表示眼鏡與人的關係非常密切，甚至可以成為外表的重要特徵。「有些朋友戴不到隱形眼鏡，所以挑選眼鏡時特別認真，因為合適的眼鏡能與你的五官融為一體，甚至成為你的一部分。沒有人的近視度數、額闊、眼距，以至對一副眼鏡的適應度是完全一模一樣，這啟發到我原來眼鏡與生活的關係十分密切。」

▲ 眼鏡讓謝安琪想起愛情。

Kaytiquette是次聯乘日本其中一個歷史最悠久的鈦金屬手造眼鏡品牌Kame ManNen合作。Kame ManNen誕生於戰爭之後，由木村菊次郎先生（Kikuirjo Kimura）於1917年所創立，品牌宗旨不追求一時潮流，只為創造永恆的經典。

Kame ManNen以超過百年的歷史工藝打造出極具古典傳統之美的日本手造眼鏡，近年透過品牌革新，這數年以驚人的速度進一步成為時尚焦點。

▲ 周國賢客串模特兒。

周國賢客串模特兒

Kay表示品牌歷史與演進的故事十分引人入勝，即使發展至今已有過百年歷史，品牌仍然堅持匠心獨運，認真製作每一副眼鏡，這種職人工藝與精神深深打動了她。Kay更聯同整個團隊試戴，揀選出最能適合不同面形、外貌特徵的款式，將認真揀選貼身物品的精神，透過今次推出產品而身體力行。

今次聯乘除了表現生活態度之外，還讓Kay聯想起愛情。「眼睛是靈魂之窗，從一個人的眼眸裏能看穿他的思想與靈魂，還有愛意。一個對望很短促，但如果是對的人，這個剎那的餘韻可以蔓延到永恆，你會想時間靜止，與這個人對望到永遠。」

▲ 眼鏡款式保留Kame ManNen象徵性的龜足鼻托，配搭厚身金屬鏡圈， 運用鈦金屬製作工藝，盡顯品牌過百年的職人技藝。

故此，Kay邀請到她認為十分適合佩戴眼鏡的好友周國賢（Endy）客串模特兒，合拍廣告故事照片。「我們想呈現出淡然的感覺，一來配合今次我們長青的眼鏡款式；二來也是我對愛情的看法。愛情不需要無時無刻熱情如火，內斂與淡然的相處，也自是細水長流。」

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