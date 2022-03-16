【第五波疫情】林鄭月娥：本港港元及金融市場穩定【不斷更新】

▲ 行政長官林鄭月娥。（資料圖片）

本港第5波疫情嚴峻，行政長官林鄭月娥今日（16日）繼續主持每日記者會，交代相關抗疫工作進展。食物及衞生局局長陳肇始、衞生署衞生防護中心總監徐樂堅將會出席。TOPick緊貼疫情資訊，不斷更新。

【12:00】強調金融市場穩定

林鄭月娥指出，今日全世界處於非常不穩定的局面，近乎戰爭的居面，各地金融市場受到衝擊無可避免，強調本港港元及金融體系仍然很穩定、金融監督很穩定，財政司司長將會向大家交代，作出一個比較專業的研判。

【11:30】加強支援長者

林鄭月娥指，洪水橋隔離設施將改為長者隔離及暫託中心，以減輕醫管局壓力。政府正僱用照顧員，已從內地聘用180人，本地報名數字亦相當積極。

如院舍出現感染，正採用逆隔離措施，將未感染人士搬離院舍，入住其他指定安老院舍。

【11:25】處方新冠藥物

至今有3435人已被處方莫納皮拉韋，包括院舍長者、急症室求診病人、指定診所病人等。醫管局會通過距診症支援院舍病人，當醫生透過臨床指引認為患者適合用藥，便會為他們處方。各間私家醫院配合，亦會提供病床，兩種口服藥會為私院提供。

【11:20】圍封強檢持續陽性

林鄭月娥指，圍封強檢行動中如有居民違反公告，需被罰定額1萬元，而大部分居民都合作。如果居民在第五波疫情已確診，便不需再進行檢測。

核酸檢測過去兩周停留在10至20萬，陽性比例呈下降跡象，高峰期在3月初。但不排除社區仍有隱性傳播者。

她指港大團隊監察市民出行，出行頻密社區傳播風險更高，而本周起有輕微上升跡象，她提醒市民不能掉以輕心。

【11:15】疫情未可放鬆

林鄭月娥表示，污水檢測力量加大，增加大量污水檢測監測站，亦在上游增加臨時污水監測站，檢視哪一幢大廈出現問題。當局發現2月28日出現高峰期，負責團體表示，污水濃度會比呈陽性個案早4日出現，過去3日又處於平台期，沒有處於下降。林鄭月娥調，未可以進入任何可以放鬆階段

【11:12】3月3日疫情高峰

林鄭月娥指，衞生防護中心在2月25日接受RAT陽性結果作為確診個案，建立及推出網上系統「快速抗原測試陽性呈報平台」，在3月7日推出。林鄭月娥指，在2月26日至3月5日期間，呈報個案共錄得184,390宗。檢測陽性的高峰是3月3日。

【11:05】

加強對長者及確診者的支援，有關於快速抗原檢測在香港應用及看出香港的確診情況，近兩年核酸檢測（PCR)是黃金標準，問題是需時數日才知悉結果，在檢測量多時出現滯後情況。隨科技發展，在市面上各機構都審批了快速抗原檢測包(RAT)，可以作為一種補助工具。

RAT在市場上供應充足，價錢也合理，去年要百多元，現在十多元可以買到。特區政府在中央支援下，已購入大量RAT，已派出800萬，一半是由民政事務總署向地區居民派出，另外是地區社團組織派出。

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記者：黃穎津