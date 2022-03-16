【天氣預測】未來數天雲量較多有幾陣驟雨　下周四早上氣溫跌至14度

▲ 本港地區今日天氣預測 大致多雲。（湯致遠攝）

天文台今日（16日）表示，一股偏東氣流正影響本港，料今日大致多雲，日間短暫時間有陽光，不斷有雲團由西至東移近本港附近，日間最高氣溫約26度。展望未來數日短暫有陽光，相當溫暖。預料一道冷鋒會在下周中期抵達華南，該區天氣轉涼及有雨。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

天文台預測今日本港地區大致多雲，日間短暫時間有陽光，晚上有一兩陣雨，吹和緩至清勁東風。展望未來數天日間短暫時間有陽光及相當溫暖。

根據天文台9天天氣預報，明天至周日大致多雲，有一兩陣驟雨，日間短暫時間有陽光。而下周一多雲，有幾陣驟雨。下周二更稍後局部地區有雷暴。下周四氣溫跌至15度。

【TOPick診症室】疫下家中「困獸鬥」易傷感情 心理學家教4招減低家人衝突

《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」立即參加：https://bit.ly/3CrwGul

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：余思嵐