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【天氣預測】未來數天雲量較多有幾陣驟雨　下周四早上氣溫跌至14度

社會 10:31 2022/03/16

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本港地區今日天氣預測 大致多雲。（湯致遠攝）

天文台今日（16日）表示，一股偏東氣流正影響本港，料今日大致多雲，日間短暫時間有陽光，不斷有雲團由西至東移近本港附近，日間最高氣溫約26度。展望未來數日短暫有陽光，相當溫暖。預料一道冷鋒會在下周中期抵達華南，該區天氣轉涼及有雨。

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天文台預測今日本港地區大致多雲，日間短暫時間有陽光，晚上有一兩陣雨，吹和緩至清勁東風。展望未來數天日間短暫時間有陽光及相當溫暖。

根據天文台9天天氣預報，明天至周日大致多雲，有一兩陣驟雨，日間短暫時間有陽光。而下周一多雲，有幾陣驟雨。下周二更稍後局部地區有雷暴。下周四氣溫跌至15度。

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責任編輯：余思嵐

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