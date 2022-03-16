湯告魯斯《壯志凌雲：獨行俠》5月上映 傳新作獲邀參加康城影展 娛樂 10:23 2022/03/16 分享： 熱門 1萬消費券 快速檢測 家族榮耀 抗疫資訊通 940920 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查 ▲ 《壯志凌雲：獨行俠》 湯告魯斯（Tom Cruise）主演的《壯志凌雲：獨行俠》（Top Gun：Maverick）原本定檔於前年6月在美國上映，卻因疫情令映一直推遲，現在終於確定全球定於5月27日上映。 此外，美國綜藝網站The Hollywood Reporter引述消息人士指，將於5月17日揭幕的第75屆康城影展，邀《壯志凌雲：獨行俠》參展，作非競賽觀摩放映。 如果屬實，這將是靚佬湯自1992年《大地雄心》（Far and Away）後，再度參加康城影展，不過電影公司方面未回應此事。 撰文 : TOPick柴犬出動 相關文章 【尚氣與十環幫傳奇】梁朝偉曾想推辭拍西片 坦言人生觀改變：不想見的人便少見【有片】 18:00 2021/09/02 【尚氣與十環幫傳奇】梁朝偉曾想推辭拍西片 坦言人生觀改變：不想見的人便少見【有片】 【Disney+電影】迪士尼彼思新作探討青春期考驗 《熊抱青春記》裙腳女被欺凌突變小熊貓 16:18 2022/03/04 【Disney+電影】迪士尼彼思新作探討青春期考驗 《熊抱青春記》裙腳女被欺凌突變小熊貓 【永恆族】女主角陳靜原是半個香港人 由牛津法律系才女至ＭARVEL超級英雄 12:07 2021/11/04 【永恆族】女主角陳靜原是半個香港人 由牛津法律系才女至ＭARVEL超級英雄 你可能感興趣 【尚氣與十環幫傳奇】梁朝偉曾想推辭拍西片 坦言人生觀改變：不想見的人便少見【有片】 18:00 2021/09/02 【尚氣與十環幫傳奇】梁朝偉曾想推辭拍西片 坦言人生觀改變：不想見的人便少見【有片】 【Disney+電影】迪士尼彼思新作探討青春期考驗 《熊抱青春記》裙腳女被欺凌突變小熊貓 16:18 2022/03/04 【Disney+電影】迪士尼彼思新作探討青春期考驗 《熊抱青春記》裙腳女被欺凌突變小熊貓 【永恆族】女主角陳靜原是半個香港人 由牛津法律系才女至ＭARVEL超級英雄 12:07 2021/11/04 【永恆族】女主角陳靜原是半個香港人 由牛津法律系才女至ＭARVEL超級英雄 湯告魯斯 荷里活 電影 動作片 頒獎禮