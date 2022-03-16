湯告魯斯《壯志凌雲：獨行俠》5月上映　傳新作獲邀參加康城影展

▲ 《壯志凌雲：獨行俠》

湯告魯斯（Tom Cruise）主演的《壯志凌雲：獨行俠》（Top Gun：Maverick）原本定檔於前年6月在美國上映，卻因疫情令映一直推遲，現在終於確定全球定於5月27日上映。

此外，美國綜藝網站The Hollywood Reporter引述消息人士指，將於5月17日揭幕的第75屆康城影展，邀《壯志凌雲：獨行俠》參展，作非競賽觀摩放映。

如果屬實，這將是靚佬湯自1992年《大地雄心》（Far and Away）後，再度參加康城影展，不過電影公司方面未回應此事。

