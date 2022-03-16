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【家居防疫】港爸放工忘記消毒鞋子被太太「狙擊」　不滿過度緊張想搬走

親子 11:33 2022/03/16

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港爸大呻太太過度緊張防疫，令他萌生想搬走的念頭。

本港第五波疫情仍未有緩和跡象，每日確診數字數以萬計，不少家長都憂慮孩子染疫，特別注重家居衛生。有港爸近日在網上討論區發文大呻，在家工作的日子經常遭太太「狙擊」，例如外出吸煙、弄髒廁所等，試過外出後忘記消毒鞋子，亦被太太罵得狗血淋頭，令港爸萌生搬走念頭。

有港爸在「香港討論區」發文指，他的工作可以一半時間在家工作、一半回公司，而在家工作的日子，太太則每日都「狙擊」他，例如他不時出走廊吸煙、把廁所弄髒，又或在太太洗廁所拖地時如廁等。港爸認為，自己已為了不讓孩子吸二手煙而出外吸食，去廁所也是生理需要。

若是返公司工作的日子，在他回家後，太太就第一時間要求他洗手、噴消毒火酒、又問他有沒有更換口罩，

試過有一次唔記得咗幫對鞋噴消毒火酒，結果俾佢罵到我好甘，唔知我以為自己出咗軌。

最新影片：

港爸表示，知道家中有小朋友需要小心謹慎，但被太太每事針對覺得辛苦，「我真係諗過呢期搬一搬出去住算，既然佢咁介意我有機會播毒俾佢」。

事件引來網民熱論，有網民認為，疫情嚴重，太太都是為港爸和一家著想；不過亦有人認為，如果港爸有能力，太太亦不介意，也可嘗試搬走，有人則建議港爸不要在家工作，申請回公司工作。點擊睇更多網民留言：

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責任編輯︰王明芳

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