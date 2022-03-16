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【Disney+劇集】《Ms.Marvel》首以穆斯林少女做主角　預告暗示Marvel隊長客串？

娛樂 10:32 2022/03/16

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《Ms Marvel》劇集推出預告。

Marvel今年推推出三部自家製作超級英雄劇集，其中《月光騎士》（Moon Knight）已訂於3月30日於Disney+上架；另一齣為不少粉絲期待的《Ms.Marvel》亦將於6月8日在Disney+推出，全新預告昨晚亦推出。

將推出的劇集《Ms.Marvel》是Marvel第四階段的作品，並且首度以穆斯林作為英雄角色，由加拿大19歲女星Iman Vellani飾演劇中16歲穆斯林少女Kamala Khan。

《Ms.Marvel》講述女主角是「復仇者聯盟」的粉絲，對Marvel隊長（Captain Marvel）尤其崇拜， 一直尋找自己的能加力和對世界的貢獻。

首支預告有不少關於穆斯林家庭的生活片段，跟Marvel其他作品有明顯分別，而女主角Kamala在尋找自我過程中，遇到啟蒙自己的人，並開始研製自己的戰衣，其中有些造型頗為搞笑。

《Ms.Marvel》

而預告最後Kamala穿上真正屬於自己的戰衣，可發出強大能量，看外表有點似Marvel隊長，因此有傳貝兒娜森演的Marvel隊長會在劇中客串。

最新影片：Anson Lo訪問

撰文 : TOPick柴犬出動

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