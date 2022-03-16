【飛虎3壯志英雄】黃宗澤登紐約時代廣場大屏幕 　Bosco衝出國際知名度大增

▲ 黃宗澤知名度大增。

最近TVB熱播的劇集《飛虎3壯志英雄》有槍戰、爆破和飛車等場面，引起不少觀眾關注。在劇中演飛虎隊的黃宗澤（Bosco）表現亮眼，加上他有多場動作場口，非常型格，更被粉絲大讚他是最型的飛虎隊員。

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榮登納斯達克大屏幕

最近Bosco更衝出國際，以黑超Look與林心如、昆凌、陳妍希等一起以雜誌封面人物的身份登上有「世界第一屏」之稱的納斯達克大屏幕！

納斯達克大屏幕位於美國紐約時代廣場，不但是標誌性建築物，因其世界地位與著名程度，更被稱為「世界的十字路口」。

而且有很多人認為能夠登上時代廣場的納斯達克大屏幕，是被視為走向世界和走向成功，相信Bosco的知名度將會大增，認真恭喜。

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為人夠義氣

Bosco於1998年與張栢芝合作拍攝「陽光檸檬茶」廣告而入行，隨後他加入TVB成為演員，多年來他拍過不少劇集而為人熟悉，包括《戀愛自由式》、《衝上雲霄》、《賭場風雲》和《潛行狙擊》等。

Bosco除當演員外，更有開設蠔吧做老闆，惟因疫情關係，生意下跌，至少蝕過百萬，但他堅持不裁員不減薪，與員工攜手捱過難關，絕對是一等一的好老闆。

而且Bosco為人有義氣，對合作過的前輩非常尊敬，早前黎彼得因要做「通波仔」手術，但費用高昂，終獲契仔Bosco大力出手幫助，度過難關，對此Bosco更稱與黎彼得情同父子，不會計較，難怪黎彼得都表示患難見真情，形容：「抵他走紅！」

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