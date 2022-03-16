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【私院支援】私院聯會指1000張病床佔各私院約2成床位　會加快接收公院病人轉介過程

社會 10:33 2022/03/16

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私家醫院聯會主席何兆煒表示，私院主要接收公立醫院轉介非新冠病人為主。（資料圖片）

私家醫院聯會昨公布，13間私院將撥1,000張病床及人手支援公院，佔全港私院床數2成，形容此屬臨時措施，亦是人手短缺下不容易的決定，盼助香港醫療系統度過疫症最困難時刻。聖保祿醫院醫務行政總監、私家醫院聯會主席何兆煒表示，13間私家醫院共撥出1000張病床，佔各間醫院約2成床位，會加快接收公院病人轉介過程。

他今早（16日）在電台節目中提到，上周與行政長官林鄭月娥會面，對方欣賞私家醫院在疫症下提供幫忙，希望盡力幫手，故大膽地試撥出合共1000張病床接收醫管局轉介的病人，希望各間醫院能按在衞生署登記的數目，撥出相關數量的床位。

不過，他說由於私家醫院沒有太多的負壓病床及通風設備，主要會以接收公立醫院轉介的非新冠病人，但已有私家醫院透過改裝或加設分隔設施，以便門診部可為新冠輕症患者看症。

對於有意見要求私家醫院應撥出2500張病床，何兆煒指病床越多越好，但若私家醫院服務飽和，病人最終都要回到公立醫院，希望機構之間不要互相指責，多溝通了解彼此的困難，用心做事。

在人手方面，他表示私家醫院與公立醫院一樣，面對有約3至4成員工確診或屬密切接觸者而未能返工，實際當值的員工只有約6成，當中2成人負責處理醫管局轉介病人，坦言在撥出病床後也會一定影響到部分非緊急的私家醫院病人，不過也希望同心協力幫助醫管局紓緩壓力

港府引入兩款新冠口服藥物，治療輕症而未完成接種患者及高危病人。何兆煒指醫管局購入的新冠口服藥在港未註冊，私家醫院亦無法向藥廠入貨，加上公立醫院主力治療新冠患者，故一定是醫管局優先用藥：

私家醫院也希望可以為患者處方新冠口服藥，不過港府剛剛才引入（藥物），私家醫院亦無法向藥廠入貨，新冠口服藥在港未註冊，即使想要也有待醫管局安排。

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責任編輯：郭詩詩

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