【大S再婚】具俊曄拍片為「小姨子」小S宣傳新歌　大S公開婚訊後首次「露面」

▲ 具俊曄自拍背乘數表為小S新歌宣傳，獲封「國民姐夫」隔離期間努力學中文。

韓國藝人具俊曄日前已經飛抵台灣進行隔離，兩日後便完成隔離程序，能夠與新婚妻子大S（徐熙媛）及其家人見面，並進行台灣的婚姻註冊。在隔離期間具俊曄除了努力學習中文，希望與大S家人打破語言隔膜，昨晚還自拍影片背乘數表，幫「小姨子」小S（徐熙娣）的新歌宣傳。

大S與前夫汪小菲離婚後的第106日，突然宣布與24年前的舊情人、韓國組合「酷龍」成員具俊曄已經復合並在韓國註冊成婚，這件極具戲劇性的事件至今仍是熱門話題，因為具俊曄於本月的9號已飛抵台灣，並在大S的住宅附近一間酒店接受隔離。

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努力進修中文

預計具俊曄將於兩日後、3月18日完成隔離程序，終於能夠衝破螢幕，親眼見到相隔超過20年無見面的大S。早前具俊曄表示，希望能夠跟大S的家人變得更加親近，日前他更新更IG限時動態時，見到他的房間內有自學中文的書本，相信他趁著隔離期間努力進修中文，打破與親家之間的語言隔閡。

另外，小S於日前訪問笑謂，已著具俊曄在隔離期間不要吃太多，希望在姐夫完成隔離時能夠重溫他當年帥氣的模樣。而近日推出新歌《九九乘法表》的小S，在社交網站推出「#elephantdee九九乘法表挑戰」，力挺大S家人的具俊曄亦有拍片幫小S宣傳。

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獲封「國民姐夫」

在影片的開頭，具俊曄便以韓文稱呼小S為「小姨子」，恭喜對方推出新歌並接著背出二的乘數表。小S轉載影片並謂：「歐巴～你也太帥了吧！雖然聽不懂，但我猜你唸的是二沒錯吧？」近日具俊曄被台灣網民封為「國民姐夫」，小S在留言處亦講到：「再次聲明，他是我的姐夫，不是你們的！但歡迎你們愛他！」

在今日，大S與小S的好友上載了一張三人聚會的照片，並留言謂：「恭喜大S幸福美滿‧小S專輯大賣！」在大S宣布再婚後首次「露面」，素顏的她氣息相當好，相信是知道即將能跟具俊曄見面心情大靚所致。

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