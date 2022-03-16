【公德心】方艙醫院清潔工爆隔離人士缺德 紙巾飯盒隨處扔痰吐地上

導遊R先生因疫情失業多時，最近找到方艙醫院的清潔工作。

「會否擔心因工作而被感染？」我問他。

「當然會，但失業太久，我的積蓄已所剩無幾，貧窮帶來的心理壓力較病毒更大，只是我沒想過這份工作如此消耗體力，每天來回不同房間作清潔，步行超過一萬三千步，下班後雙腳累得要命。」

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「不少隔離人士的房間混亂猶如戰場。你在家中，會把擤鼻後的紙巾丟在地上嗎？會把痰吐在地上嗎？你會把食剩的飯盒隨處放嗎？房間弄得一塌糊塗，自己都住得不舒服，為何不把垃圾放進垃圾袋，束好等候處理？隔離中心的工作人員穿着全套防護裝備已夠辛苦，消毒一間房間並不是一般人想像般容易輕鬆。入住居民如果有公德心和同理心，便可減輕我們的工作量，加快房間使用率。」

想起飛機上的情況。有些乘客把自己的座位弄得一塌糊塗，他們把食物包裝袋、飲品、報紙和垃圾等丟在座位附近。洗手間的情況更是可怕，用過的衞生巾和有糞便的尿片坦蕩蕩地放在地上，飲品罐、膠杯、用過的牙綫、牙刷、染血的紙巾及抹手紙等，會在洗手台、地上、馬桶上及馬桶內找到。

收餐的時候，空姐最愛日本乘客，他們用餐後的餐盤非常整潔，還以一張紙巾蓋着。有些乘客遞上的餐盤則好像曾被颱風襲擊，食具東歪西倒，食物和飲品幾乎從盤中溢出。真心話，香港人正是後者，更以年輕人為主。

香港的公民教育，教曉大家只問權利、不理責任。學校和家庭德育培育不足，新一代個人主義澎湃，故步自封、不思進取、欠缺同理心和自律，以上問題跟疫情同樣值得嚴肅處理。

文章刊登《經濟日報》，原題是：「欠缺同理心和自律」