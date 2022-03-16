【棺木供應】全港棺木僅存約300個料2至3日內用完　殮房重負荷憂出現「遺體疊遺體」

▲ (湯致遠攝)

深圳本周一起「封城」7日，港府當時指會與內地探討不同途徑保障供港物資供應穩定充足。不過， 殯儀業界反映，深圳封城後棺木未能來港，全港棺木存量僅餘約300個，將會在2至3日後用完，希望當局與內地溝通，維持 棺木經陸路來港安排。

殯儀業商會理事長郭凱邦向TOPick指出，本港大部分棺木從內地經陸路運至本港，深圳封城後，雖內地供應商棺木貨源充裕，但運輸工作人員不能進入本港，令本港棺木存量 所剩無幾。至於 昨日經水路到港大約有130個棺木，但這批棺木已是10多日前訂購，抵達葵涌貨櫃碼頭後又要辦清關手續，每次或需時10多日。

他指出，有關情況會影響家屬不能原定日期做喪事：

現時全香港死亡合計平均有200至300人，根本不夠用。第二方面全香港存貨量合計大約300副棺木，計到條數，2至3日已經全部滿，無得用。

郭凱邦稱原本每日都有棺木運送來港，以往即使業界有意儲放更多棺木，惟地方不足難以成事。他指出，早前曾向政府相關部門反映，希望當局可劃出位置，讓業界儲放更多棺木，但獲告知未能安排。 他又指出，環環相扣影響下， 會影響當局凍櫃存放遺體空間：

唔夠棺木， 喪事 要延期，一來影響家屬情緒；另外，唔出殯即係業界唔會去領取遺體，咁遺體會積放係殮房，加上每日都有死亡個案，會令遺體越積越多，殮房再加重負荷。我哋（業界）唔想再見到以往遺體疊遺體的情況再出現。

他又說，祭祀用品如金銀衣紙、紙紥用品亦開始供應緊張，形容現時數量「頂得一日得一日」。 郭凱邦慨嘆，殯儀業界亦希望可以為香港市民服務，讓逝者可以在人生最後一程劃上完美句號，但可惜目前情況嚴峻，他促請港府再與內地當局溝通協調，安排棺木每日可透過陸路來港，或尋找其他解決辦法。

食環署回覆查詢時表示， 兩地疫情影響內地棺木供港，港府十分關注，並已即時跟進。食環署指，於周日晚（13日）收到本港棺木供應商求助後，已與食物及衞生局立即向內地相關單位反映，說明棺木為供港「必需物資」，爭取優先處理。

食環署指， 內地迅速回應，讓約180副棺木分別於本周一及周二，由陸路和水路運抵香港應急。食環署又說， 在不影響防疫防控的大前提下，會繼續與內地當局溝通，理順供港棺木的生產和付運等事宜；亦會與殯儀業界及棺木批發商保持密切聯繫，積極提供協助。

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記者：黃悅晴、余思嵐